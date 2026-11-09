भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर कब मनाई जाएगी भाई दूज? यहां जानें तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

1 of 5 भाई दूज 2026 - फोटो : AI

Bhai Dooj Kab Hai 2026: भाई-बहन के रिश्ते में स्नेह, अपनापन और विश्वास को समर्पित भाई दूज हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का आखिरी दिन इसी पर्व के साथ पूरा होता है। पंचांग के अनुसार, भाई दूज हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के चलते इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती करती हैं और सुखी जीवन, अच्छी सेहत तथा लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। वहीं, भाई भी बहनों को स्नेहपूर्वक उपहार देते हैं और जीवनभर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में भाई दूज किस दिन मनाई जाएगी और तिलक करने के लिए कौन-सा समय शुभ रहेगा।

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2 of 5 कब मनाई जाएगी भाई दूज 2026? - फोटो : AI

कब मनाई जाएगी भाई दूज 2026?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का आरंभ 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से होगा। इस तिथि की समाप्ति 11 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगी। हिंदू धर्म में त्योहारों की तारीख निर्धारित करने के लिए उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इस आधार पर भाई दूज का पर्व बुधवार, 11 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।

3 of 5 भाई दूज 2026 तिलक का शुभ मुहूर्त - फोटो : AI

भाई दूज 2026 तिलक का शुभ मुहूर्त

भाई दूज के दिन बहनों के लिए भाई को तिलक करने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। ऐसे में इस निर्धारित अवधि के दौरान बहनें शुभ विधि-विधान के साथ अपने भाई का तिलक कर सकती हैं और उनकी खुशहाली की कामना कर सकती हैं।

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4 of 5 भाई दूज की पूजा विधि - फोटो : AI

भाई दूज की पूजा विधि भाई दूज के दिन पूजा की शुरुआत सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके करें।

इसके बाद घर के पूजा स्थल पर बैठकर भगवान गणेश, श्रीहरि विष्णु और यमराज का ध्यान करें।

फिर भाई के मंगलमय जीवन की कामना के साथ पूजा की तैयारी करें।

एक थाली में रोली, चावल, चंदन, पुष्प, मिठाई, दीपक और नारियल जैसी पूजन सामग्री रखें।

शुभ मुहूर्त में भाई को एक साफ आसन पर बैठाएं और विधिपूर्वक उसके माथे पर रोली-चावल का तिलक लगाएं।

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