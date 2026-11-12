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देवउठनी एकादशी 2026: 19 या 20 नवंबर कब है देवउठनी एकादशी? जानें सही तिथि, पूजा मुहूर्त और 4 सरल उपाय

Thu, 12 Nov 2026 12:28 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 12:28 PM IST
सार

Dev Uthani Ekadashi 2026: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे साल की प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं।

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Dev Uthani Ekadashi 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Dev Uthani Ekadashi 2026: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। उनके जागने के साथ ही एक बार फिर से विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए इस शुभ दिन पर प्रभु का नाम लेते हुए व्रत और पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख-समृद्धि जीवन में बढ़ती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, नवंबर में देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से 4 उपाय करना फलदायी माना जाता है।

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Dev Uthani Ekadashi 2026 - फोटो : adobe
देवउठनी एकादशी 2026 
  • कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी। 
  • इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा। 
  • उदयातिथि के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा।

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Dev Uthani Ekadashi 2026 - फोटो : freepik
देवउठनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 01 मिनट से 05 बजकर 44 मिनट तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 35 मिनट तक
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 26 मिनट से 05 बजकर 52 मिनट तक

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Dev Uthani Ekadashi 2026 - फोटो : adobe stock
देवउठनी एकादशी पर करें ये 4 सरल उपाय
  • देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और उन्हें पीले रंग के फल अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है।
  • इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर गन्ने का दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
  • देवउठनी एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक किया गया दान जीवन में सुख-समृद्धि लाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है।
  • इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इसकी पूजा करने से श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने की मान्यता है।

 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

 
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