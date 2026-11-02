फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Festivals ›   Dhanteras 2026 Buy These Five Things Auspicious To Buy on Dhanteras

शुभ खरीदारी: धनतेरस पर जरूर खरीदें ये 5 शुभ चीजें, घर पर हमेशा वास करेंगी मां लक्ष्मी

Mon, 02 Nov 2026 05:47 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 02 Nov 2026 05:47 PM IST
सार

धनतेरस पर शुभ खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ चीजों को घर पर लाने से शुभता में वृद्धि होती है। 
 

विज्ञापन
Dhanteras 2026 Buy These Five Things Auspicious To Buy on Dhanteras
धनतेरस - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा और शुभ खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन घर पर कई शुभ चीजों की खरीदारी करने करने से सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इस वर्ष 6 नवंबर को धनतरेस है और ऐसे में अगर मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इस दिन 5 शुभ चीजों को घर पर जरूर खरीदकर लाना चाहिए। 
विज्ञापन


श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र
हिंदू धर्म में श्रीयंत्र और कुबेानर यंत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन तांबे या पीतल से बना श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र जरूर लाना चाहिए। इस श्रीयंत्र और कुबेर यंत्र को पूजा स्थल या फिर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। 
विज्ञापन


साबुत धनिया
धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना बहुत ही फलदायी और शुभ फलदायी माना जाता है। यह सुख-समृद्धि और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर इसे मां लक्ष्मी की पूजा में जरूर शामिल करें, फिर पूजन के बाद इसे अपनी तिजोरी में रखें। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

दिवाली लकी राशिफल: कई वर्षों बाद दिवाली पर शुक्रादित्य-बुधादित्य योग का संयोग, इन 4 राशि के लोगों को नौकरी-बिजनेस में होगा जबरदस्त लाभ


नई झाड़ू
शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर घर लाना शुभ होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर लाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते समय इसे जरूर शामिल करें। 


पीतल या तांबे के बर्तन 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत कलश था। ऐसे में धनतेरस पर पीतल या तांबे का बर्तन जरूर खरीदकर लाना चाहिए। लेकिन जब बर्तन को घर लाएं तो इसे खाली ना रखें बल्कि थोड़ा सा अनाज या मिठाई जरूर रखें।

धनतेरस 2026: 6 या 7 नवंबर कब है धनतेरस? जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और क्या खरीदें-क्या नहीं

गोमती चक्र और कौड़ियां
मां लक्ष्मी को गोमती चक्र और पीली कौड़ियां बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में घर में सुख, समृद्धि और धन के लिए धनतेरस पर गोमती चक्र और कौड़ियों का जरूर लाएं। दिवाली पूजन पर इसकी पूजा के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में जरूर रखें।

दिवाली 2026: दिवाली पर खरीदने जा रहे हैं गाड़ी? जानें राशि के अनुसार कौन-सा रंग होगा आपके लिए शुभ


 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed