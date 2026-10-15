मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई। लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू की चोटियों पर हिमपात से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण मनाली-लेह, अटल टनल और कई अन्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सचे जोत में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी से पांगी का चंबा जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। एहतियातन लाहौल घाटी में एचआरटीसी की बस सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों में अधिकतम तापमान में भी गुरुवार को आठ से दस डिग्री की कमी दर्ज हुई। हालांकि, प्रदेश की राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। वहीं ऊपरी शिमला के कई भागों में बारिश दर्ज की गई। माैसम के करवट बदलने से प्रदेश की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है।
बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें: हिमाचल के ऊंचे इलाकों ने ओढ़ी सफेद चादर, मनाली-लेह और अटल टनल मार्ग बंद
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला/धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 08:36 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई। लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू की चोटियों पर हिमपात से ठंड बढ़ गई है। सचे जोत में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी से पांगी का चंबा जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। देखें बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें
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