लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट: लालच, चमक-धमक और रुतबे का झांसा; अपराध की दुनिया में फंस रहे हरियाणा-पंजाब के युवा

1 of 11 Lawrence Bishnoi Syndicate - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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इसके लिए लॉरेंस के गुर्गे सोशल मीडिया के जरिये बेरोजगार, जरूरतमंद, लोभ-लालच, झूठी चमक-धमक और रुतबे के आकर्षण में फंसाकर हरियाणा-पंजाब के युवाओं व नाबालिगों से हत्या व रंगदारी मांगने जैसे अपराध करवा रहे हैं। लॉरेंस ट्रेंड व भरोसेमंद युवाओं को तंजानिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में बैठाकर गैंग मॉनिटर करवाने का काम कराता है। गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने सिंडिकेट को बढ़ाने के लिए हरियाणा और पंजाब में युवाओं के साथ नाबालिगों को भी अपराध की दुनिया में धकेलने में लगा है। यहां घुसने के बाद वापसी का रास्ता बंद और एनकाउंटर या जेल में जिंदगी का विकल्प बचता है।

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2 of 11 लॉरेंस बिश्नोई - फोटो : एक्स

मुंबई में पहले अभिनेता सलमान खान पर जानलेवा हमले की कोशिश और अब अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले में हरियाणा के युवाओं को गिरफ्तारी हुई है। सलमान खान के मामले में मुख्य शूटर पानीपत के सुखबीर कालूया (सुक्खा), भिवानी के दीपक उर्फ जॉन, फतेहाबाद के हरपाल सिंह और गुरुग्राम के कालू उर्फ विशाल की गिरफ्तारी हुई थी।

3 of 11 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

टाइगर श्राफ पर हमले के मामले में सोनीपत का रेहान सहित दो की गिरफ्तारी हुई है। विदेश में बैठकर हमले की जिम्मेदारी लेने वाला अनिल पंडित पानीपत का रहने वाला है।

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4 of 11 गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। - फोटो : फाइल

लॉरेंस के इशारे पर हुई पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सोनीपत के प्रियव्रत फौजी, मोनू डागर व अंकित सेरसा, झज्जर के कशिश उर्फ कुलदीप, सिरसा के संदीप सिंह उर्फ केकड़ा व प्रबदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, फतेहाबाद के पवन बिश्नोई व नसीब और जींद के जोगेंद्र सिंह उर्फ जोगा के नाम आए। इनमें से कुछ पर सीधे हत्या में शामिल होने जबकि अन्य पर रेकी, शूटरों को ठहराने या गाड़ी व हथियार देने के आरोप हैं।

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5 of 11 लॉरेंस बिश्नोई - फोटो : पीटीआई