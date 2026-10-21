इसके लिए लॉरेंस के गुर्गे सोशल मीडिया के जरिये बेरोजगार, जरूरतमंद, लोभ-लालच, झूठी चमक-धमक और रुतबे के आकर्षण में फंसाकर हरियाणा-पंजाब के युवाओं व नाबालिगों से हत्या व रंगदारी मांगने जैसे अपराध करवा रहे हैं। लॉरेंस ट्रेंड व भरोसेमंद युवाओं को तंजानिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में बैठाकर गैंग मॉनिटर करवाने का काम कराता है।
लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट: लालच, चमक-धमक और रुतबे का झांसा; अपराध की दुनिया में फंस रहे हरियाणा-पंजाब के युवा
कुलदीप शुक्ला, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 21 Oct 2026 08:37 AM IST
सार
हरियाणा-पंजाब के युवा लालच, चमक-धमक और रुतबे के झांसे में अपराध की दुनिया में फंस रहे हैं। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले दो शूटर सोनीपत और मॉनिटर करने वाले पानीपत का अनिल पंडित है। बेरोजगार युवाओं को लग्जरी और फिल्मी लाइफस्टाइल के सपने दिखाकर गैंग में भर्ती किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हरियाणा-पंजाब के युवाओं से संपर्क का फायदा उठाकर लॉरेंस ने सिंडिकेट बनाया है।
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