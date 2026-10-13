ओंकारेश्वर: अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध में एकजुट हुआ नगर, लोग बोले- विकास चाहिए, शहर के लोगों का विनाश नहीं

1 of 3 ओंकारेश्वर में हुई सर्वदलीय बैठक - फोटो : अमर उजाला







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तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में अतिक्रमण हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर नगर के लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। मंगलवार को ब्रह्मपुरी में नगर के नागरिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं और बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। बैठक में एक स्वर में कहा गया कि ओंकारेश्वर का विकास जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर वर्षों से बसे लोगों का रोजगार और व्यापार उजाड़ना उचित नहीं है।







लोगों का कहना था कि तीर्थनगरी में अनेक परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनका व्यवसाय यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। कई परिवारों के पास रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज भी हैं। ऐसे में कार्रवाई से पहले उनके पुनर्वास और रोजगार की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। बैठक में तीन बार के पूर्व कांग्रेस विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह, खंडवा जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह, ओंकारेश्वर नगर भाजपा अध्यक्ष संतोष वर्मा, नगर परिषद के पार्षदों सहित वरिष्ठ समाजसेवी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।



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सीहोर में लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं तो ओंकारेश्वर के लिए क्यों नहीं : ठाकुर राज नारायण सिंह

पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह ने कहा कि ओंकारेश्वर में लोग सदियों से बसे हुए हैं। यहां रहने वाले अधिकांश लोगों का व्यापार तीर्थयात्रियों पर निर्भर है। कई लोगों के पास रजिस्ट्री और पट्टे जैसे दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन को लगता है कि विकास कार्य के लिए कुछ स्थान आवश्यक है तो इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शासन कैबिनेट स्तर की समिति बनाए, जिसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, विपक्ष के प्रतिनिधि और नगर के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाए। समिति पूरे मामले की समीक्षा कर विकास की ऐसी रूपरेखा तैयार करे, जिसमें नगरवासियों के हितों की भी रक्षा हो। ठाकुर राज नारायण सिंह ने कहा कि यदि किसी स्थान को हटाना अत्यंत आवश्यक है तो प्रभावित परिवारों का उचित व्यवस्थापन किया जाए, ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को लेकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो ओंकारेश्वर के जनप्रतिनिधियों को भी यहां के लोगों के बीच आकर उनकी समस्या सुननी चाहिए। लोगों का कहना था कि तीर्थनगरी में अनेक परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनका व्यवसाय यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। कई परिवारों के पास रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज भी हैं। ऐसे में कार्रवाई से पहले उनके पुनर्वास और रोजगार की स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। बैठक में तीन बार के पूर्व कांग्रेस विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह, खंडवा जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह, ओंकारेश्वर नगर भाजपा अध्यक्ष संतोष वर्मा, नगर परिषद के पार्षदों सहित वरिष्ठ समाजसेवी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।ये भी पढ़ें- ओंकारेश्वर: अतिक्रमण नोटिस पर रहवासियों में आक्रोश, सांसद-विधायक के दावों पर उठे सवाल पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह ने कहा कि ओंकारेश्वर में लोग सदियों से बसे हुए हैं। यहां रहने वाले अधिकांश लोगों का व्यापार तीर्थयात्रियों पर निर्भर है। कई लोगों के पास रजिस्ट्री और पट्टे जैसे दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन को लगता है कि विकास कार्य के लिए कुछ स्थान आवश्यक है तो इसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शासन कैबिनेट स्तर की समिति बनाए, जिसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, विपक्ष के प्रतिनिधि और नगर के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाए। समिति पूरे मामले की समीक्षा कर विकास की ऐसी रूपरेखा तैयार करे, जिसमें नगरवासियों के हितों की भी रक्षा हो। ठाकुर राज नारायण सिंह ने कहा कि यदि किसी स्थान को हटाना अत्यंत आवश्यक है तो प्रभावित परिवारों का उचित व्यवस्थापन किया जाए, ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को लेकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो ओंकारेश्वर के जनप्रतिनिधियों को भी यहां के लोगों के बीच आकर उनकी समस्या सुननी चाहिए।

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2 of 3 महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी रही। - फोटो : अमर उजाला

लिखित आश्वासन के बाद फिर नोटिस क्यों?

ओंकारेश्वर नगर भाजपा अध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा कि नगर के लोगों ने पूर्व में भी शासन और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममलेश्वर क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव को लेकर प्रशासन की ओर से पूर्व में लिखित आश्वासन दिया गया था कि वहां के लोगों को हटाने के बजाय अन्य ओंकारेश्वर नगर से हटकर अन्य स्थान पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब उसी विषय को ममलेश्वर मंदिर विस्तार कार्यक्रम के नाम से आगे बढ़ाते हुए लोगों को दोबारा नोटिस दिए जा रहे हैं। तीन दिन का नोटिस देकर कार्रवाई की स्थिति पैदा होने से लोगों में भय है। संतोष वर्मा ने कहा कि यदि लोगों की दुकानें और रोजगार समाप्त कर दिए जाएंगे तो वे अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करेंगे। प्रशासन को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभावित लोगों को कहां बसाया जाएगा और उनके व्यवसाय की क्या व्यवस्था होगी।



सड़क के लिए जमीन देने को तैयार, लेकिन रोजगार न छीना जाए : उत्तम पाल सिंह

खंडवा जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने कहा कि ओंकारेश्वर के लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। नगर की सड़कें चौड़ी करनी हों तो लोग अपनी जमीन से कई फीट तक जगह देने के लिए तैयार हैं। जरूरत के अनुसार जितनी जमीन आवश्यक हो, उस पर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों का व्यापार और रोजगार पूरी तरह समाप्त करके उन्हें बेदखल करना न न्यायसंगत है और न ही धार्मिक नगरी की भावना के अनुरूप। उत्तम पाल सिंह ने कहा कि प्रशासन ने यदि पूर्व में लिखित रूप से कोई आश्वासन दिया है तो उसे निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी ओंकारेश्वर में नगर बंद और आंदोलन की स्थिति बन चुकी है। उस समय जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद लोगों ने आंदोलन समाप्त किया था। उन्होंने कहा कि आज की बैठक किसी राजनीतिक दल की बैठक नहीं थी। इसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य विचारधाराओं से जुड़े लोग एक साथ नगर की समस्या को लेकर आए हैं। मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि ओंकारेश्वर के लोगों के भविष्य का है।





3 of 3 ओंकारेश्वर में मंगलवार को बड़ी बैठक हुई। - फोटो : अमर उजाला