सियासत: कोसमी में अब शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने बताए तेवर, बोले-आदिवासियों से पहले अफसरों को हमसे टकराना होगा

1 of 2 सीहोर के कोसमी गांव में अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी लोगों के बीच पहुंच गए हैं। - फोटो : अमर उजाला







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2 of 2 कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। - फोटो : अमर उजाला