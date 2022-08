{"_id":"62fba5f797e7ab3b6d794c76","slug":"mp-news-vistadome-coach-service-started-in-jabalpur-janshatabdi-express-know-the-fare-of-which-station","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"MP News: जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच सेवा शुरू, जानिए किस स्टेशन का कितना है किराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}} न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: आनंद पवार Updated Tue, 16 Aug 2022 07:43 PM IST 1 of 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच सेवा शुरू - फोटो : अमर उजाला विज्ञापन मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के जनशताब्दी एक्सप्रेस में मंगलवार को विस्टाडोम कोच सेवा शुरू हो गई। कोच में यात्रियों के लिए कुल 44 सीटें हैं। जानिए किस स्टेशन तक का कितना किराया है।



रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मंगलवार को शाम 17.40 बजे पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन उषा ठाकुर ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का शुभारंभ कर रवाना किया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल मण्डल रेल प्रबन्धक सौरभ बंदोपाध्याय उपस्थित थे। विस्टाडोम कोच (vistadome coach) गाड़ी संख्या 12061 रानी कमलापति-जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस में रानी कमलापति स्टेशन से दिनांक 16 अगस्त से तथा गाड़ी संख्या 12062 जबलपुर-रानी कमलापति जनशताब्दी एक्सप्रेस में जबलपुर स्टेशन से दिनांक 17 अगस्त से लगने लगेगा। जनशताब्दी एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में रानी कमलापति, होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, श्रीधाम और मदन महल स्टेशन पर रुकेगी।



2 of 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच सेवा शुरू - फोटो : अमर उजाला जबलपुर तक 1390 रुपए किराया

विस्टाडोम कोच का किराया रानी कमलापति स्टेशन से- होशंगाबाद तक रुपये 690/-, इटारसी तक रुपये 705/-, पिपरिया तक रुपये 870/-, गाडरवारा तक रुपये 1020/- , नसिंहपुर तक रुपये 1150/-, श्रीधाम तक रुपये 1230/-, मदनमहल तक रुपये 1365/- और जबलपुर स्टेशन तक रुपये 1390/- निर्धारित किया गया है। मंगलवार को विस्टाडोम कोच में रानी कमलापति स्टेशन से होशंगाबाद तक 42, रानी कमलापति से इटारसी तक 02, होशंगाबाद से पिपरिया तक 25 एवं होशंगाबाद से जबलपुर तक 01 यात्री सहित कुल 70 यात्रियों ने यात्रा की।



3 of 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच सेवा शुरू - फोटो : अमर उजाला यह है कोच विस्टाडोम में सुविधा

विस्टाडोम कोच (vistadome coach) ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के सफर को न केवल आरामदेह, बल्कि यादगार भी बनाएगा। विस्टाडोम कोच ऐसे डिब्बे हैं, जिनमें चौड़ी खिड़कियां हैं और छतें भी कांच की हैं, पारदर्शी छत इसका खास आकर्षण है। प्रकृति प्रेमी इस कोच में यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे।



4 of 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच सेवा शुरू - फोटो : अमर उजाला यात्रियों के लिए आरामदायक

कोच में यात्रियों के लिए कुल 44 सीटें हैं। ये सीटें आरामदायक तो हैं ही, पैर फैलाने के लिए भी काफी जगह है। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग आराम से सफर कर सकते हैं। सीटों की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें चारों ओर घुमाया जा सकता है, यानी यात्री सामने की ओर मुंह करके बैठने को मजबूर नहीं होगा, बल्कि जिस दिशा में चाहे, देख सकेगा।



5 of 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच सेवा शुरू - फोटो : अमर उजाला मिनी पेंट्री कार भी कोच में

विस्टाडोम कोच में यात्रा के दौरान पर्यटकों को प्रकृति के विहंगम दृश्य देखकर एक रोमांचक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। यह कोच ग्लास रूफ टॉप, स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके अतिरिक्त विस्टाडोम कोच में यात्रियों के लिए मल्टी-टियर स्टील लगेज सेल्फ, स्नैक टेबल, पर्यटकों के अनुकूल लाउंज, माइक्रोवेव ओवन, कॉफी मेकर और रेफ्रिजरेटर के साथ एक मिनी पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध है। इस कोच में यात्रियों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।



पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

विस्टाडोम कोच रेलवे की नई पहल है जो पर्यटन स्थलों की यात्रा को बेहद यादगार बनाने के मकसद से हुई शुरुआत है। इससे न केवल लोग प्रकृति के और करीब आएंगे, बल्कि भारतीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

