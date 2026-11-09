सिवनी में भीषण अग्निकांड: सर्राफा व्यापारी के मकान में आग लगने से छह लोगों की दर्दनाक मौत, इलाके में मातम

सिवनी जिले से एक बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है। सिवनी जिले के छपारा नगर स्थित महावीर वार्ड के जैन मोहल्ले में सोमवार तड़के एक मकान में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक अग्निकांड में झुलसने के कारण एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। डॉक्टरों ने सभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, जिनमें दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं।

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