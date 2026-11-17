1 of 3 खंडवा में मजार हटाने पहुंची टीम को झेलना पड़ा विरोध - फोटो : अमर उजाला







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शहर काजी ने उठाए सवाल

खंडवा शहर काजी सैय्यद निसार अली ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें मोहल्ले वालों से सूचना मिली थी कि सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम के कर्मचारी मानसिंह ऑयल मिल के पास सड़क किनारे स्थित दरगाह को हटाने पहुंचे हैं। जब तक काजी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, प्रशासन की टीम दरगाह का शेड हटा चुकी थी। इसके बाद वहां भारी विरोध दर्ज कराया गया। काजी निसार अली के मुताबिक, उन्होंने प्रशासन से गुजारिश की कि यह पुराना शहर है और यहां सड़कों के किनारे कई इबादतगाहें हुआ करती थीं, इसलिए इसे न हटाया जाए। प्रशासन ने तर्क दिया कि वे मानसिंह ऑयल मिल की दीवार हटाना चाहते हैं। इस पर काजी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह निजी भूमि का मामला है। शहर काजी के अनुसार प्रशासन को मिल प्रबंधन को नोटिस देना चाहिए था ताकि वे खुद अपनी दीवार हटा लें। इसको लेकर काजी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मौके पर अधिकारियों से आदेश की कॉपी मांगी, तो उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया और कहा कि वे शहर में जो चाहेंगे वो करेंगे।







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