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जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने और दावे-आपत्तियां लेने की मौजूदा प्रक्रिया आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इससे किसान और आम नागरिक अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और प्रत्येक पंचायत में आमसभा बुलाकर लोगों के दावे-आपत्तियां ली जाएं। सुनवाई भी गांवों में ही होनी चाहिए, ताकि हर प्रभावित व्यक्ति अपनी बात रख सके।किसान सोहन मेवाड़ा ने कहा कि किसान अपनी जमीन पर विकास और उपयोग को लेकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं। कैचमेंट क्षेत्र के नाम पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को किसान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान से करीब पांच लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने मांगों पर विचार नहीं किया तो किसान उग्र आंदोलन सहित अन्य विरोध के रास्ते अपनाएंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने 'कैचमेंट से मुक्ति दो' और 'जय जवान, जय किसान' के नारे लगाए।किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान पंचायतों की सहमति लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मौजूदा प्रारूप में गांवों की राय नहीं ली गई। उनकी मांग है कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं और वहां किसानों की आपत्तियों पर चर्चा हो। इसके बाद ही जमीन के भू-उपयोग में बदलाव का फैसला लिया जाए। किसान अनोखी सिंह पटेल ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र के दोनों जोन हटाने और कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही रखने की मांग की। वहीं, मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का वर्ष 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है।किसान सजल जैन ने कहा कि वर्ष 2023 में आए मास्टर प्लान में इसे भोजताल कैचमेंट जोन कहा गया था, जबकि मौजूदा प्रारूप में इसका नाम भोजताल इन्फ्लुएंस जोन कर दिया गया है। उनका आरोप है कि नाम बदलने से लोगों के बीच इसके वास्तविक प्रावधानों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं होता और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग नहीं मानी जाती, उनका विरोध जारी रहेगा।