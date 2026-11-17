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रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 10 में एक दर्दनाक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक सुभाष तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।