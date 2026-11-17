रीवा: शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, खुद को गोली मारने से मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ऱीवा Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 05:23 PM IST
सार
रीवा के वार्ड क्रमांक 10 में शिक्षक सुभाष तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने घर में खुद को गोली मारी। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस जांच कर रही है।
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विस्तार
रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 10 में एक दर्दनाक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक सुभाष तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि सुभाष तिवारी पेशे से शिक्षक थे। घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। शुरुआती चर्चाओं में पारिवारिक विवाद को घटना की संभावित वजह बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी किसी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। घटना की परिस्थितियों की पड़ताल के साथ पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
फिलहाल शिक्षक की मौत के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस जांच और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।
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बताया जा रहा है कि सुभाष तिवारी पेशे से शिक्षक थे। घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। शुरुआती चर्चाओं में पारिवारिक विवाद को घटना की संभावित वजह बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी किसी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। घटना की परिस्थितियों की पड़ताल के साथ पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
फिलहाल शिक्षक की मौत के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस जांच और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।