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निवेश के नाम पर दिया झांसा

खिलचीपुर थाना क्षेत्र के हालाहेड़ी गांव निवासी शिक्षक रामप्रसाद दांगी के मोबाइल फोन पर बीते वर्ष नवंबर और दिसंबर माह के दौरान व्हाट्सऐप के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगाने से जुड़े कई संदेश प्राप्त हुए थे। साइबर जालसाजों ने अलग-अलग योजनाओं में पूंजी लगाने पर बहुत अधिक मुनाफा मिलने का झूठा भरोसा दिलाया। ठगों के झांसे में आकर पीड़ित शिक्षक ने 17 अलग-अलग बैंक खातों में किस्तों के रूप में कुल मिलाकर करीब 42 लाख रुपये की राशि स्थानांतरित कर दी। बाद में, जब शिक्षक को पूरी निवेश प्रक्रिया के फर्जी होने की जानकारी हुई, तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। विज्ञापन



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चार राज्यों तक पहुंची कार्रवाई

खिलचीपुर के थाना प्रभारी कमल सिंह गेहलोत ने मंगलवार को बताया कि धोखाधड़ी की राशि जिन बैंक खातों में पहुंची थी, पुलिस ने उनकी गहन जांच की। इसी दौरान ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले से आरोपी विनोद महाकौर की संलिप्तता स्पष्ट हुई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। इस अंतरराज्यीय साइबर अपराध का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अब तक ओडिशा के अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान के उदयपुर और बिहार की राजधानी पटना में भी छापामारी की है, जहां से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।



दिल्ली में जारी है पुलिस जांच

पुलिस के अनुसार, प्रकरण में अब तक ठगी गई राशि में से करीब 30 लाख रुपये वापस हासिल किए जा चुके हैं। हालांकि, अभी भी 12 लाख रुपये की रिकवरी होना बाकी है। यह राशि पांच से छह अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी। बाकी बचे खातों से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का विशेष दल दिल्ली में जांच अभियान चला रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शेष बची राशि की शत-प्रतिशत रिकवरी करने और फरार चल रहे अन्य जालसाजों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास लगातार जारी है। खिलचीपुर थाना क्षेत्र के हालाहेड़ी गांव निवासी शिक्षक रामप्रसाद दांगी के मोबाइल फोन पर बीते वर्ष नवंबर और दिसंबर माह के दौरान व्हाट्सऐप के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगाने से जुड़े कई संदेश प्राप्त हुए थे। साइबर जालसाजों ने अलग-अलग योजनाओं में पूंजी लगाने पर बहुत अधिक मुनाफा मिलने का झूठा भरोसा दिलाया। ठगों के झांसे में आकर पीड़ित शिक्षक ने 17 अलग-अलग बैंक खातों में किस्तों के रूप में कुल मिलाकर करीब 42 लाख रुपये की राशि स्थानांतरित कर दी। बाद में, जब शिक्षक को पूरी निवेश प्रक्रिया के फर्जी होने की जानकारी हुई, तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।ये भी पढ़ें- अपराध पर शिकंजा: 21 मामलों में शामिल अंतरराज्यीय चोर छिंदवाड़ा से गिरफ्तार, नकदी और जेवर बरामद खिलचीपुर के थाना प्रभारी कमल सिंह गेहलोत ने मंगलवार को बताया कि धोखाधड़ी की राशि जिन बैंक खातों में पहुंची थी, पुलिस ने उनकी गहन जांच की। इसी दौरान ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले से आरोपी विनोद महाकौर की संलिप्तता स्पष्ट हुई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। इस अंतरराज्यीय साइबर अपराध का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अब तक ओडिशा के अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान के उदयपुर और बिहार की राजधानी पटना में भी छापामारी की है, जहां से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।पुलिस के अनुसार, प्रकरण में अब तक ठगी गई राशि में से करीब 30 लाख रुपये वापस हासिल किए जा चुके हैं। हालांकि, अभी भी 12 लाख रुपये की रिकवरी होना बाकी है। यह राशि पांच से छह अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी। बाकी बचे खातों से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का विशेष दल दिल्ली में जांच अभियान चला रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शेष बची राशि की शत-प्रतिशत रिकवरी करने और फरार चल रहे अन्य जालसाजों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास लगातार जारी है।

शेयर बाजार में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर खिलचीपुर थाना क्षेत्र निवासी एक शिक्षक से 42 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने ओडिशा से छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की विशेष टीम आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर राजगढ़ लेकर आई है। पकड़ा गया आरोपी ओडिशा के बरगढ़ जिले का निवासी विनोद महाकौर है, जिसके खाते में ठगी की राशि में से 1.31 लाख रुपये जमा हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खाते से यह पूरी राशि जब्त कर उसे न्यायालय में पेश किया है।