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पुलिस ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चोरी तथा मारपीट के 21 मामलों में शामिल अंतरराज्यीय चोर को फोकट नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी परसू उर्फ पारस उर्फ परसराम सूर्यवंशी (19) को दबोच लिया। उसके पास से पुलिस ने चार वारदात से जुड़े 1 लाख 38 हजार रुपये कीमत के चोरी के जेवर और नकद राशि बरामद की है। पुलिस पूछताछ में उसने देहात, परासिया और धरमटेंकड़ी चौकी क्षेत्र में दो-तीन महीने पहले हुई चोरी की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है।