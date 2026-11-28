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मामले को सुलझाने के लिए शुक्रवार को एसडीएम एलएन गर्ग सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर के पुजारी महेश बैरागी, भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी और बजरंग दल के पदाधिकारियों शैलू यादव तथा रूपेश ठाकुर से अलग-अलग चर्चा की। प्रशासन की ओर से प्रतिमा को स्थानांतरित करने के संबंध में समझाइश दी गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने एक स्वर में प्रतिमा को मूल स्थान से हटाने का विरोध किया। उनका कहना है कि हनुमानजी की प्रतिमा को किसी भी कीमत पर वहां से नहीं हटने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जबरन विस्थापन की कोशिश की तो श्रद्धालु सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।सड़क चौड़ीकरण के कारण मंदिर का बाहरी निर्माण पहले ही हटाया जा चुका है। फिलहाल हनुमानजी की प्रतिमा अपने मूल स्थान पर ही टेंटनुमा कैनोपी के नीचे विराजमान है। प्रशासन प्रतिमा और उसके आधार की मजबूती का आकलन करने के लिए अब तक कई तकनीकी जांचें करा चुका है।15 सितंबर को आईआईटी इंदौर की टीम ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) तकनीक से प्रतिमा के नीचे की जमीन और संरचना की जांच की थी। इसके बाद भोपाल के विशेषज्ञों की टीम ने भी मौके का परीक्षण किया। वहीं, 22 नवंबर को दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम ने सुबह करीब 5:45 बजे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर लगभग एक घंटे तक प्रतिमा की स्कैनिंग की।लगातार हो रही तकनीकी जांचों के बावजूद अब तक उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि प्रशासन सभी जांच रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करे। उनका कहना है कि प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और उसे मूल स्थान पर ही सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए।प्रतिमा की बार-बार की जा रही तकनीकी जांचों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठनों ने सवाल उठाए हैं। भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी का आरोप है कि लगातार स्कैनिंग और तकनीकी परीक्षणों के कारण प्राचीन प्रतिमा में दरारें पड़ रही हैं और उसका क्षरण हो रहा है।वहीं, बजरंग दल के शैलू यादव ने दावा किया कि प्रतिमा के पिछले हिस्से में कई जगह प्लास्टर उखड़ने लगा है और दरारें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि आसपास से गुजरने वाले भारी वाहनों के कंपन के कारण प्रतिमा का मुकुट तक हिलने लगता है।स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रतिमा की स्थिति को देखते हुए प्रशासन को जल्द कदम उठाने चाहिए। हालांकि, जांच और स्कैनिंग से प्रतिमा को नुकसान पहुंचने के आरोपों की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सामने नहीं आई है। फिलहाल प्रतिमा को हटाने के सवाल पर प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच सहमति नहीं बन पाई है।