जबलपुर: 'कांग्रेस फैला रही अराजकता, लोकतंत्र बचाना जरूरी', सीएम समेत भाजपा दिग्गजों ने कांग्रेस पर साधा निशाना

1 of 4 जबलपुर में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में शामिल प्रदेश भाजपा के दिग्गज - फोटो : अमर उजाला







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मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सोमवार को जबलपुर में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' संकल्प पदयात्रा में भाग लिया। शहीद स्मारक गोल बाजार से शुरू हुई इस ढाई किलोमीटर से अधिक लंबी पदयात्रा में एक लाख से अधिक लोग शामिल हुए। नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब देश की सत्ता संभालने लायक नहीं बची है।

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2 of 4 जबलपुर में संबोधित करते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला

3 of 4 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी संबोधित किया। - फोटो : अमर उजाला

कांग्रेस पर मतदाता सूची शुद्धिकरण के विरोध का आरोप

हेमंत खण्डेलवाल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई बार एसआईआर हुआ है। भाजपा के शासनकाल में केवल दो बार एसआईआर हुआ है। खण्डेलवाल ने राहुल गांधी को सबसे अधिक चुनाव हारने के मामले में विश्व का सबसे बड़ा नेता बताया। उन्होंने जनता से विदेशी ताकतों से धन लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करने का आह्वान किया। खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विरोध क्यों कर रही है, यह देश को बताना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस चाहती है कि विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में रहें या मृत व्यक्तियों के नाम न हटाए जाएं।





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4 of 4 केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। - फोटो : अमर उजाला