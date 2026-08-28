इंदौर: बलराम पूर्णिमा पर इस्कॉन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, देखें महाअभिषेक का विशेष रूप

1 of 2 बलराम पूर्णिमा का पावन पर्व अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

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मंगल आरती और दिव्य श्रृंगार दर्शन

महोत्सव का शुभारंभ तड़के 4:30 बजे विशेष मंगल आरती के साथ हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं को श्री श्री राधा गोविंद देव जी के अति सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। सुबह 7:20 बजे भगवान का विशेष श्रृंगार दर्शन आयोजित किया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। दर्शन के उपरांत एचजी महामन महाराज ने आध्यात्मिक प्रवचन प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने उपस्थित भक्तों को श्री बलराम पूर्णिमा के गूढ़ आध्यात्मिक महत्व से अवगत कराया और बताया कि भगवान बलराम की कृपा से जीवन में किस प्रकार दिव्य परिवर्तन संभव है। इंदौर के इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार को श्री बलराम पूर्णिमा का पावन पर्व अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान बलराम के प्राकट्य दिवस के अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को दिव्य और आकर्षक फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई जिसमें शहर भर से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ कमाया।

2 of 2 बलराम पूर्णिमा पर इस्कॉन का अद्भुत नज़ारा। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर