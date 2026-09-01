इंदौर: जू में गूंजी किलकारी, शेरनी सुंदरी ने दो शावकों को जन्म दिया

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प्राणी संग्रहालय प्रबंधन के अनुसार शावकों के जन्म के उपरांत सुंदरी और उसके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कर्मचारियों की एक समर्पित टीम उनकी हर गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार चौबीसों घंटे नजर बनाए हुए है। शावकों को किसी भी प्रकार के तनाव से बचाने और शांत परिवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फिलहाल आम दर्शकों की पहुंच से दूर रखा गया है।प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में दोनों नन्हे मेहमानों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की देखरेख में उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और समुचित विकास की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें आम पर्यटकों के सामने लाने का फैसला लिया जाएगा।इन दो नए मेहमानों के आगमन से कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के शेर परिवार का कुनबा और अधिक समृद्ध हो गया है। प्राणी संग्रहालय में शेरों की संख्या बढ़ने से न केवल जू प्रबंधन बेहद खुश है, बल्कि शहर के वन्यजीव प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिल रही है।