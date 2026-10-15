इंदौर: आईडीए में बवाल, फ्लैटों के फार्म के लिए मारपीट की नौबत, भीड़ से भागते दिखे अधिकारी, वेबसाइट भी ठप

1 of 3 फार्म लेकर भागते रहे अधिकारी, फूटा लोगों का गुस्सा। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निकाले गए फ्लैटों के आवंटन के लिए इन दिनों फार्म बांटे जा रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आम जनता के लिए सिरदर्द बन गई है। गुरुवार को फार्म वितरण के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मारपीट की स्थिति तक निर्मित हो गई, जिसे संभालने के लिए आखिरकार अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा।

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2 of 3 आईडीए की वेबसाइट बार बार बंद हो रही है। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

वेबसाइट न चलने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें

प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण फ्लैट आवंटन का विकल्प न तो नजर आ रहा है और न ही लोग ऑनलाइन आवेदन कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर लोग कार्यालय का रुख कर रहे हैं, जहां रोजाना केवल 20 ही फार्म वितरित किए जा रहे हैं। लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा जाता है। लगातार दो से तीन दिनों तक चक्कर काटने के बाद जब लोगों को फार्म नहीं मिलते हैं, तो उनका सब्र टूट जाता है।

3 of 3 वेबसाइट में फ्लैट चयन करने का विकल्प भी नहीं आ रहा है। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर