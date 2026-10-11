इंदौर: होलकर स्टेडियम में हुई चौकों-छक्कों की बारिश, 30 हजार से ज्यादा दर्शक पहुंचे; हर बाउंड्री पर आतिशबाजी

1 of 3 भारत के फैंस की भीड़ उमड़ी - फोटो : अमर उजाला





वेस्टइंडीज ने टॉस जीत कर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। वैभव सूर्यवंशी अंतिम एकादश में नहीं होने के कारण दर्शकों को जरूर निराशा हुई, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने कई बार दर्शकों को अपनी कुर्सियों से उठने और तिरंगा लहराने का मौका दिया। अभिषेक ने कुछ गगनचुंबी छक्कों से गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया। इस बार स्टेडियम की टॉप गैलरी पर लेजर लाइट लगी थी। हर चौके छक्के पर स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनी से नहाया और आतिशबाजी भी हुई।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीत कर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। वैभव सूर्यवंशी अंतिम एकादश में नहीं होने के कारण दर्शकों को जरूर निराशा हुई, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने कई बार दर्शकों को अपनी कुर्सियों से उठने और तिरंगा लहराने का मौका दिया। अभिषेक ने कुछ गगनचुंबी छक्कों से गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया। इस बार स्टेडियम की टॉप गैलरी पर लेजर लाइट लगी थी। हर चौके छक्के पर स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनी से नहाया और आतिशबाजी भी हुई। रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी 20 मैच दूधिया रोशनी में खेला गया। शाम सात बजे से शुरू हुए इस रोमांचक मैच को देखने 30 हजार से ज्यादा दर्शक पहुंचे। मैच में चौकों और छक्कों की बौछार देख उन्होंने खूब खुशी का इजहार किया।

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मैदान से हटाई ओस

शाम को हल्की ठंडक के बीच खेले गए इस मैच में ब्रेक के दौरान बड़े रोलरों से कर्मचारी ओस भी साफ करते नजर आए। पूरे मैच में तीन बार इस तरह की कवायद की गई।



पांच बजे से लगने लगी कतार

मैच तो शाम सात बजे शुरू हुआ, लेकिन स्टेडियम के बाहर शाम पांच बजे से ही कतारें लगना शुरू हो गई थीं। सुरक्षा जांच के बाद ही स्टेडियम में प्रवेश दिया जा रहा था। दर्शकों को मोबाइल तो ले जाने दिया गया, लेकिन पॉवर बैंक गेट पर ही रखवा लिए गए। पान-गुटखे के पाउच, लाइटर, सिगरेट भी गेट पर रखवा दिए गए।



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