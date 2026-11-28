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कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के समग्र अधिकारी श्री प्रमोद मुजाल्दे, बाबू भाई पचोले, नगर परिषद से शर्मिला जी, आयुष विभाग से डॉ. दिलीप बिरला एवं डॉ. ललित बिरला, पुलिस विभाग से महिला एसआई फूलवती एवं आरक्षक नितिन पाठक तथा ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खंडवा से श्यामा दीदी, अनुप्रिया दीदी और डांस टीचर सोलंकी दीदी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने वृद्धजनों को ईश्वरीय योग, ध्यान और सकारात्मक विचारों के माध्यम से मानसिक शांति एवं आत्मिक प्रसन्नता का महत्व समझाया। वहीं आयुष विभाग के चिकित्सकों ने योगासन और नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि योग और संतुलित जीवनशैली अपनाकर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव तथा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।कार्यक्रम में पुलिस विभाग की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं अन्य लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आरक्षक नितिन पाठक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, अनजान लिंक, ओटीपी साझा करने से होने वाले नुकसान तथा सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने की जानकारी देते हुए बताया कि थोड़ी सी सावधानी से स्वयं और अपने परिवार को साइबर अपराधों का शिकार होने से बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही संगीतमय भजन कार्यक्रम ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और आनंदमय बना दिया। वृद्धजनों ने भी इस आयोजन में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस आयोजन में वृद्धाश्रम ओंकारेश्वर प्रबंधन के श्री संजय खत्री, समाजसेवी धीरज भावसार, रत्न सिंह चंदेल, हीरालाल प्रजापति, दिनेश जी तथा स्वास्थ्य विभाग के डॉ. बिरला का विशेष सहयोग रहा।यह आयोजन केवल एक शासकीय जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देने का प्रयास भी रहा कि वृद्धजन हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। जीवनभर परिवार और समाज के लिए अपना योगदान देने वाले बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव पर सम्मान, अपनत्व, स्वास्थ्य सुविधाएं और भावनात्मक सहारा मिलना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजन सामाजिक संवेदनशीलता को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सेवा के संस्कार भी प्रदान करते हैं।