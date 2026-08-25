विदिशा के विभोर की व्योम अंतरिक्ष में रचेगी इतिहास, स्टार्टअप कंपनी अगले साल करेगी उपग्रह लांच; CM ने दी बधाई

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विदिशा के युवा उद्यमी विभोर जैन की स्टार्टअप कंपनी अब सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक से पहले इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए वैभव जैन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा प्रतिभाएं अब अंतरिक्ष तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं।