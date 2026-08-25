MP News: भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई यूनिट का शुभारंभ करेंगे सीएम मोहन, 2250 से ज्यादा रोजगार के अवसर

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भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार के लिहाज से बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी नई यूनिट का शुभारंभ करेंगे। कंपनी ने इस विस्तार पर 450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। नई सुविधाएं शुरू होने के बाद क्षेत्र में 2,250 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण-पत्र भी वितरित करेंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ मालनपुर में औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।