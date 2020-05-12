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एक झटके में उजड़ गई 18 साल की गृहस्थी, वापस लौटे मजदूरों ने बयां किया दर्द

न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ, Updated Tue, 12 May 2020 06:53 PM IST
6300 workers reached lucknow by shramik special trains
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- फोटो : amar ujala
पांच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 6300 प्रवासी लखनऊ लाए गए हैं। तीन यात्रियों का तापमान थर्मल स्क्रीनिंग में ज्यादा मिलने पर उन्हें बीबीडी में बने क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बाकी को बसों से गृह जनपद रवाना कर दिया गया। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम संजय त्रिपाठी ने बताया कि चारबाग सहित मंडल के 12 स्टेशनों पर अब 26 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ चुकी हैं। इनसे करीब 30 हजार कामगार राजधानी पहुंच चुके हैं। 
 
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- फोटो : amar ujala
- फोटो : amar ujala
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ज्योति यादव। - फोटो : amar ujala
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मीर आलम। - फोटो : amar ujala
महमूद आलम।
महमूद आलम। - फोटो : amar ujala
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