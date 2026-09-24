त्योहारों का सीजन आ गया है। अक्तूबर में नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ का पर्व है, अगले महीने में दिवाली और छठ पूजा मनाई जाएगी। त्योहारों का मौसम खुशियां, स्वादिष्ट पकवान और लगातार भागदौड़ लेकर आता है। खरीदारी, मेहमानों की मेजबानी और देर रात तक चलने वाली तैयारियों के बीच अक्सर एक्सरसाइज के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान योगासन आपकी रोजाना की फिटनेस रूटीन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ मिनट योग करने से शरीर को स्ट्रेच करने और रिलैक्स महसूस करने में मदद मिल सकती है।
त्योहार की भागदौड़ में भी रहना है फिट? रोज करें ये 5 योगासन
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 24 Sep 2026 10:02 AM IST
सार
Festive Season Fitness Hack: कुछ आसान योगासन आपकी रोजाना की फिटनेस रूटीन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ मिनट योग करने से शरीर को स्ट्रेच करने और रिलैक्स महसूस करने में मदद मिल सकती है।
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