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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Yoga and Health ›   Festive Season Fitness Hack: 5 Easy Yoga Poses You Should Do During Festivals

त्योहार की भागदौड़ में भी रहना है फिट? रोज करें ये 5 योगासन

Thu, 24 Sep 2026 10:02 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 24 Sep 2026 10:02 AM IST
सार

Festive Season Fitness Hack: कुछ आसान योगासन आपकी रोजाना की फिटनेस रूटीन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ मिनट योग करने से शरीर को स्ट्रेच करने और रिलैक्स महसूस करने में मदद मिल सकती है।

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Festive Season Fitness Hack: 5 Easy Yoga Poses You Should Do During Festivals
फेस्टिव योग - फोटो : ai

त्योहारों का सीजन आ गया है। अक्तूबर में नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ का पर्व है, अगले महीने में दिवाली और छठ पूजा मनाई जाएगी। त्योहारों का मौसम खुशियां, स्वादिष्ट पकवान और लगातार भागदौड़ लेकर आता है। खरीदारी, मेहमानों की मेजबानी और देर रात तक चलने वाली तैयारियों के बीच अक्सर एक्सरसाइज के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान योगासन आपकी रोजाना की फिटनेस रूटीन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सुबह या शाम कुछ मिनट योग करने से शरीर को स्ट्रेच करने और रिलैक्स महसूस करने में मदद मिल सकती है।

Festive Season Fitness Hack: 5 Easy Yoga Poses You Should Do During Festivals
ताड़ासन - फोटो : Amar ujala

ताड़ासन

ताड़ासन शरीर की मुद्रा और संतुलन पर काम करने वाला सरल आसन है। इसे कुछ देर आराम से करने से शरीर को स्ट्रेच किया जा सकता है।

 

Tadasana Benefits: ताड़ासन के अभ्यास का तरीका और फायदे जानिए

 
Festive Season Fitness Hack: 5 Easy Yoga Poses You Should Do During Festivals
bhujangasana - फोटो : Pexel

भुजंगासन

भुजंगासन पीठ और पेट के आसपास के हिस्से को स्ट्रेच करने में मदद करता है। इसे धीरे-धीरे और अपनी क्षमता के अनुसार करें।

 
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Festive Season Fitness Hack: 5 Easy Yoga Poses You Should Do During Festivals
Vajrasana - फोटो : pexel

वज्रासन

वज्रासन एक आसान बैठने वाला योगासन है, जिसे भोजन के बाद भी किया जाता है। आरामदायक स्थिति में बैठकर कुछ मिनट इसे किया जा सकता है।
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Festive Season Fitness Hack: 5 Easy Yoga Poses You Should Do During Festivals
बालासन - फोटो : istock

बालासन

बालासन शरीर को आराम देने और हल्का स्ट्रेच देने वाला आसन है। थकान महसूस होने पर इसे आराम से किया जा सकता है।

 

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