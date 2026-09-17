Happy Birthday PM Modi: 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तौर पर देशभर में अलग-अलग अंदाज में मनाया जाता है। इस खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुबह से ही जन्मदिन की शुभकामनाओं, तस्वीरों, कोट्स और खूबसूरत वॉलपेपर की बाढ़ नजर आने लगती है। राजनीति जगत से लेकर मनोरंजन और खेल क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दीं।





वहीं दुनिया भर में पीएम मोदी की बड़ी संख्या में फैन है, जो अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट करके या पीएम की तस्वीर, आकर्षक शायरी और कविता के साथ शुभकामना संदेश साझा करता है। अगर आप इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ अलग और खूबसूरत वाॅलपेपर या कविताओं को तलाश रहे हैं, तो शायरी, छोटी कविताओं और शुभकामना पंक्तियों वाले वॉलपेपर आपके काम आ सकते हैं।



इनमें कुछ संदेश बेहद सरल हैं, जिन्हें व्हाट्सऐप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया जा सकता है, वहीं कुछ कविताएं फेसबुक पोस्ट और शुभकामना तस्वीरों के लिए अच्छी रहेंगी। जन्मदिन की बधाई देने के साथ इनमें खुशी, नई उम्मीद, ऊर्जा और उजले भविष्य की कामना को शब्दों में पिरोया गया है। आप अपनी पसंद की पंक्ति चुनकर इसे सुंदर तस्वीर या वॉलपेपर के साथ सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं।