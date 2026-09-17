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हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी: संकल्प, सेवा और नेतृत्व...! पीएम मोदी के जन्मदिन पर भेजें ये खास शुभकामनाएं

Thu, 17 Sep 2026 12:04 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:04 PM IST
सार

PM Modi Birthday Wishes In Hindi: अगर आप इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ अलग और खूबसूरत वाॅलपेपर या कविताओं को तलाश रहे हैं, तो शायरी, छोटी कविताओं और शुभकामना पंक्तियों वाले वॉलपेपर आपके काम आ सकते हैं।

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PM Modi Birthday Wishes In Hindi Shayari, Poems, Messages to Share Wallpapers For Facebook And Instagram
पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं - फोटो : AI

Happy Birthday PM Modi: 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तौर पर देशभर में अलग-अलग अंदाज में मनाया जाता है। इस खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुबह से ही जन्मदिन की शुभकामनाओं, तस्वीरों, कोट्स और खूबसूरत वॉलपेपर की बाढ़ नजर आने लगती है। राजनीति जगत से लेकर मनोरंजन और खेल क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दीं। 



वहीं दुनिया भर में पीएम मोदी की बड़ी संख्या में फैन है, जो अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट करके या पीएम की तस्वीर, आकर्षक शायरी और कविता के साथ शुभकामना संदेश साझा करता है। अगर आप इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ अलग और खूबसूरत वाॅलपेपर या कविताओं को तलाश रहे हैं, तो शायरी, छोटी कविताओं और शुभकामना पंक्तियों वाले वॉलपेपर आपके काम आ सकते हैं।

इनमें कुछ संदेश बेहद सरल हैं, जिन्हें व्हाट्सऐप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया जा सकता है, वहीं कुछ कविताएं फेसबुक पोस्ट और शुभकामना तस्वीरों के लिए अच्छी रहेंगी। जन्मदिन की बधाई देने के साथ इनमें खुशी, नई उम्मीद, ऊर्जा और उजले भविष्य की कामना को शब्दों में पिरोया गया है। आप अपनी पसंद की पंक्ति चुनकर इसे सुंदर तस्वीर या वॉलपेपर के साथ सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं।
PM Modi Birthday Wishes In Hindi Shayari, Poems, Messages to Share Wallpapers For Facebook And Instagram
पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामना संदेश - फोटो : Ai

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चाय की उस छोटी-सी दुकान से,
देश की बड़ी जिम्मेदारी तक,
संघर्षों को सीढ़ी बनाकर,
पहुंचे सेवा की ऊंचाई तक।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं!

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PM Modi Birthday Wishes In Hindi Shayari, Poems, Messages to Share Wallpapers For Facebook And Instagram
पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामना संदेश - फोटो : Ai

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सपनों को संकल्प बनाया,
संकल्प को आकार दिया,
मुश्किल राहों से गुजरकर
नया विश्वास साकार किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं!

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PM Modi Birthday Wishes In Hindi Shayari, Poems, Messages to Share Wallpapers For Facebook And Instagram
पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामना संदेश - फोटो : Ai

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माटी से उठकर आसमान तक,
बना सफर एक मिसाल,
अनुशासन, संकल्प और सेवा से
रचा अपना कार्यकाल।

पीएम मोदी की जन्मदिन की शुभकामनाएं!

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PM Modi Birthday Wishes In Hindi Shayari, Poems, Messages to Share Wallpapers For Facebook And Instagram
पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामना संदेश - फोटो : Ai

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बदलते भारत की नई कहानी,
विश्व मंच पर बढ़ती पहचान,
संकल्पों से सजता सफर,
और आगे बढ़ता हिंदुस्तान।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं!

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