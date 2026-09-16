1 of 6 पसंदीदा आसन - फोटो : Ai







Link Copied



What Is Your Favroite Yoga: क्या आपने कभी गौर किया है कि योग करते समय आप बार-बार एक ही आसन में जाना पसंद करते हैं? किसी को बालासन में शरीर को आराम देना अच्छा लगता है, कोई अधोमुख श्वानासन में स्ट्रेचिंग महसूस करके तरोताजा होता है, तो किसी को वज्रासन या सुखासन में शांत बैठना ज्यादा सहज लगता है। पहली बार में लगता है कि आप पसंद की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा आसन के पीछे शरीर की आदतें, रोजमर्रा की गतिविधियां और आराम पाने का आपका तरीका भी छिपा हो सकता है।



हालांकि कोई भी योगासन आपके पर्सनैलिटी टेस्ट का आधार नहीं हो सकता लेकिन अलग-अलग आसनों की ओर हमारा झुकाव यह समझने में मदद कर सकता है कि शरीर किस तरह की मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी या रिलैक्सेशन को ज्यादा पसंद करता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक बैठने वाले व्यक्ति को ऐसे आसन आरामदायक लग सकते हैं जो पीठ, कूल्हों और पैरों को हल्का स्ट्रेच देते हैं। वहीं, दिनभर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति आराम देने वाले आसनों में ज्यादा सहज महसूस कर सकता है।



योगासन से खुद को समझने का बेहतर तरीका हालांकि कोई भी योगासन आपके पर्सनैलिटी टेस्ट का आधार नहीं हो सकता लेकिन अलग-अलग आसनों की ओर हमारा झुकाव यह समझने में मदद कर सकता है कि शरीर किस तरह की मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी या रिलैक्सेशन को ज्यादा पसंद करता है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक बैठने वाले व्यक्ति को ऐसे आसन आरामदायक लग सकते हैं जो पीठ, कूल्हों और पैरों को हल्का स्ट्रेच देते हैं। वहीं, दिनभर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति आराम देने वाले आसनों में ज्यादा सहज महसूस कर सकता है। अपने पसंदीदा आसन को लेकर खुद से तीन सवाल पूछें। पहला, इस आसन में शरीर का कौन-सा हिस्सा सबसे ज्यादा आराम महसूस करता है?

दूसरा, कौन-सी मूवमेंट सहज लगती है?

तीसरा, अभ्यास के बाद शरीर कैसा महसूस करता है?

2 of 6 बालासन - फोटो : istock

बालासन पसंद है तो शरीर को आराम पसंद हो सकता है बालासन कई लोगों के लिए आराम और धीमी श्वसन क्रिया से जुड़ा आसन है। अगर आपको इसमें रहना पसंद है, तो हो सकता है कि आपका शरीर शांत मूवमेंट और आरामदायक स्ट्रेचिंग को अच्छी तरह रिस्पाॅन्ड करता हो। यह लंबे दिन के बाद थोड़ी देर रुकने और सांस पर ध्यान देने का अवसर भी देता है।

3 of 6 अधोमुख श्वानासन - फोटो : Amar Ujala

अधोमुख श्वानासन पसंद है तो स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है

अधोमुख श्वानासन पूरे शरीर में मूवमेंट और स्ट्रेचिंग का अनुभव देता है। इसे पसंद करने वाले लोगों को सक्रिय स्ट्रेच, शरीर का भार हाथ-पैरों पर महसूस करना और एक साथ कई मसल्स ग्रुप को इन्गेज करना सहज लग सकता है। हालांकि, सही अलाइनमेंट और अपनी मोबिलिटी के अनुसार ही इसे करना चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 सुखासन - फोटो : इंस्टाग्राम

सुखासन पसंद है तो आपको शांति और सहजता मिलती है सुखासन में शरीर स्थिर रहता है और ध्यान सांस तथा पर जा सकता है। इसे पसंद करना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको मूवमेंट के बीच शांत बैठने का अभ्यास अच्छा लगता है। यह पर्सनैलिटी का प्रमाण नहीं, बल्कि रिलैक्सेशन को समझने का एक तरीका है।

विज्ञापन

5 of 6 Vajrasana - फोटो : pexel