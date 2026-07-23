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Yoga Benefits: रोज 15 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? 30 दिन बाद दिखेंगे हैरान करने वाले फायदे

Wed, 26 Aug 2026 04:09 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 26 Aug 2026 04:09 PM IST
सार

15 Minute Yoga Benefits: रोज 15 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? रोजाना केवल 15 मिनट योग करने से शरीर अधिक लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है और इम्यूनिटी को भी समर्थन मिलता है। नियमित अभ्यास लंबे समय में वजन नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।

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Daily 15 Minute Yoga Benefits For Body In Hindi Roz Yoga Karne ke Fayde
15 मिनट योग का असर - फोटो : AI

Roz Yoga Karne ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास घंटों एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता। ऐसे में अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट योग करने की आदत बना लें, तो यह आपकी सेहत पर सकारात्मक असर डाल सकता है।



योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, बेहतर एकाग्रता और संतुलित जीवनशैली का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित योग करने से शरीर की लचक बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।

हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या, चोट या गर्भावस्था की स्थिति में योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि केवल 15 मिनट योग करने से वास्तव में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, तो इसका जवाब है हां, नियमितता के साथ छोटे-छोटे प्रयास भी लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

आइए जानते हैं कि रोजाना 15 मिनट योग करने से शरीर और दिमाग में कौन-कौन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Daily 15 Minute Yoga Benefits For Body In Hindi Roz Yoga Karne ke Fayde
योग - फोटो : Adobe Stock

शरीर अधिक लचीला और मजबूत बनने लगता है

  • रोजाना 15 मिनट योग करने से शरीर की जकड़न धीरे-धीरे कम होने लगती है।
  • विभिन्न योगासन मांसपेशियों और जोड़ों को सक्रिय रखते हैं, जिससे शरीर की लचक बढ़ती है।
  • लगातार अभ्यास करने पर संतुलन, पॉश्चर और शारीरिक ताकत में भी सुधार महसूस हो सकता है।
  • लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह आदत विशेष रूप से लाभदायक हो सकती है।
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थकान - फोटो : Freepik.com

तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है

  • योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन को शांत रखने की एक प्रभावी पद्धति भी है।
  • गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान मन को स्थिर करने में मदद करते हैं।
  • नियमित अभ्यास से तनाव, बेचैनी और मानसिक थकान कम महसूस हो सकती है।
  • कई लोग योग के बाद बेहतर फोकस और सकारात्मक सोच का अनुभव भी करते हैं।
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ब्लड सर्कुलेशन - फोटो : Adobe

ब्लड सर्कुलेशन और ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है

  • योगासन और नियंत्रित श्वास शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
  • बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं।
  • इससे दिनभर ऊर्जा बनी रह सकती है और थकान कम महसूस होती है।
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वेट लॉस - फोटो : Adobe Stock

वजन नियंत्रण और पाचन में मिल सकती है मदद

हालांकि केवल 15 मिनट योग से तेजी से वजन कम होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन नियमित अभ्यास, संतुलित आहार और सक्रिय जीवनशैली के साथ यह वजन नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। कुछ योगासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, गैस और कब्ज जैसी सामान्य समस्याओं में राहत दिलाने में भी मददगार माने जाते हैं।
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