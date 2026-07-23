{"_id":"6a61a4b93932873dd10b2fe6","slug":"daily-15-minute-yoga-benefits-for-body-in-hindi-roz-yoga-karne-ke-fayde-2026-07-23","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Yoga Benefits: रोज 15 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? 30 दिन बाद दिखेंगे हैरान करने वाले फायदे","category":{"title":"Yoga and Health","title_hn":"योग","slug":"yoga-and-health"}}
Yoga Benefits: रोज 15 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? 30 दिन बाद दिखेंगे हैरान करने वाले फायदे
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:09 PM IST
सार
15 Minute Yoga Benefits: रोज 15 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? रोजाना केवल 15 मिनट योग करने से शरीर अधिक लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तनाव कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है और इम्यूनिटी को भी समर्थन मिलता है। नियमित अभ्यास लंबे समय में वजन नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।
विज्ञापन
1 of 6
15 मिनट योग का असर
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
Roz Yoga Karne ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास घंटों एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता। ऐसे में अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट योग करने की आदत बना लें, तो यह आपकी सेहत पर सकारात्मक असर डाल सकता है।
योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, बेहतर एकाग्रता और संतुलित जीवनशैली का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित योग करने से शरीर की लचक बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।
हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या, चोट या गर्भावस्था की स्थिति में योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि केवल 15 मिनट योग करने से वास्तव में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, तो इसका जवाब है हां, नियमितता के साथ छोटे-छोटे प्रयास भी लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
आइए जानते हैं कि रोजाना 15 मिनट योग करने से शरीर और दिमाग में कौन-कौन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
2 of 6
योग
- फोटो : Adobe Stock
शरीर अधिक लचीला और मजबूत बनने लगता है
रोजाना 15 मिनट योग करने से शरीर की जकड़न धीरे-धीरे कम होने लगती है।
विभिन्न योगासन मांसपेशियों और जोड़ों को सक्रिय रखते हैं, जिससे शरीर की लचक बढ़ती है।
लगातार अभ्यास करने पर संतुलन, पॉश्चर और शारीरिक ताकत में भी सुधार महसूस हो सकता है।
लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह आदत विशेष रूप से लाभदायक हो सकती है।
3 of 6
थकान
- फोटो : Freepik.com
तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है
योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन को शांत रखने की एक प्रभावी पद्धति भी है।
गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान मन को स्थिर करने में मदद करते हैं।
नियमित अभ्यास से तनाव, बेचैनी और मानसिक थकान कम महसूस हो सकती है।
कई लोग योग के बाद बेहतर फोकस और सकारात्मक सोच का अनुभव भी करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 6
ब्लड सर्कुलेशन
- फोटो : Adobe
ब्लड सर्कुलेशन और ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है
योगासन और नियंत्रित श्वास शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं।
इससे दिनभर ऊर्जा बनी रह सकती है और थकान कम महसूस होती है।
विज्ञापन
5 of 6
वेट लॉस
- फोटो : Adobe Stock
वजन नियंत्रण और पाचन में मिल सकती है मदद
हालांकि केवल 15 मिनट योग से तेजी से वजन कम होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन नियमित अभ्यास, संतुलित आहार और सक्रिय जीवनशैली के साथ यह वजन नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। कुछ योगासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, गैस और कब्ज जैसी सामान्य समस्याओं में राहत दिलाने में भी मददगार माने जाते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।