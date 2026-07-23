Roz Yoga Karne ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास घंटों एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता। ऐसे में अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट योग करने की आदत बना लें, तो यह आपकी सेहत पर सकारात्मक असर डाल सकता है।





योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, बेहतर एकाग्रता और संतुलित जीवनशैली का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित योग करने से शरीर की लचक बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।



हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या, चोट या गर्भावस्था की स्थिति में योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि केवल 15 मिनट योग करने से वास्तव में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, तो इसका जवाब है हां, नियमितता के साथ छोटे-छोटे प्रयास भी लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकते हैं।



आइए जानते हैं कि रोजाना 15 मिनट योग करने से शरीर और दिमाग में कौन-कौन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।