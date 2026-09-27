फिटनेस से लेकर मानसिक सुकून तक, ये 4 योगासन रोज करने से मिल सकते हैं फायदे

1 of 2 ये 4 योगासन रोज करने से मिल सकते हैं फायदे - फोटो : AI







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Can Yoga Improve Strength and Balance: आज पूरा विश्व योग की शक्ति और उसके शारीरिक व मानसिक लाभों को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। नियमित रूप से योगाभ्यास करना शरीर को गतिशील बनाए रखने, मांसपेशियों की ताकत और संतुलन पर काम करने के साथ मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस कराने में मदद करता है। खासकर कुछ आसान योगासन ऐसे हैं, जिन्हें नियमित दिनचर्या में शामिल किया जाए तो शरीर अधिक चुस्त और एक्टिव महसूस कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जीवन-शैली के साथ यह फिटनेस और बेहतर शारीरिक क्षमता बनाए रखने में भी उपयोगी हैं।

आज पूरा विश्व योग की शक्ति और उसके शारीरिक व मानसिक लाभों को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। नियमित रूप से योगाभ्यास करना शरीर को गतिशील बनाए रखने, मांसपेशियों की ताकत और संतुलन पर काम करने के साथ मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस कराने में मदद करता है। खासकर कुछ आसान योगासन ऐसे हैं, जिन्हें नियमित दिनचर्या में शामिल किया जाए तो शरीर अधिक चुस्त और एक्टिव महसूस कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जीवन-शैली के साथ यह फिटनेस और बेहतर शारीरिक क्षमता बनाए रखने में भी उपयोगी हैं।

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