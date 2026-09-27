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फिटनेस से लेकर मानसिक सुकून तक, ये 4 योगासन रोज करने से मिल सकते हैं फायदे

Sun, 27 Sep 2026 10:36 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 27 Sep 2026 10:36 AM IST
सार

Can Yoga Improve Strength and Balance: नियमित योगाभ्यास से मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन, संतुलन और मानसिक सुकून बनाए रखने में मदद मिल सकती है। भुजंगासन, वृक्षासन, अधोमुख श्वानासन और हलासन उपयोगी विकल्प हैं। आइए इनकी जानकारी देते हैं।

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Can Yoga Improve Strength and Balance Try These 4 Asanas for a More Active Routine
ये 4 योगासन रोज करने से मिल सकते हैं फायदे - फोटो : AI
Can Yoga Improve Strength and Balance: आज पूरा विश्व योग की शक्ति और उसके शारीरिक व मानसिक लाभों को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। नियमित रूप से योगाभ्यास करना शरीर को गतिशील बनाए रखने, मांसपेशियों की ताकत और संतुलन पर काम करने के साथ मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस कराने में मदद करता है। खासकर कुछ आसान योगासन ऐसे हैं, जिन्हें नियमित दिनचर्या में शामिल किया जाए तो शरीर अधिक चुस्त और एक्टिव महसूस कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जीवन-शैली के साथ यह फिटनेस और बेहतर शारीरिक क्षमता बनाए रखने में भी उपयोगी हैं।

 
Can Yoga Improve Strength and Balance Try These 4 Asanas for a More Active Routine
ये 4 योगासन रोज करने से मिल सकते हैं फायदे - फोटो : AI
भुजंगासन

भुजंगासन रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों पर काम करने वाला प्रमुख योगासन है। यह रीढ़ की गतिशीलता बनाए रखने और पोश्चर को बेहतर करने में मदद करता है। इस योगासन को करने के लिए पेट के बल लेटें और हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें। सांस लेते हुए सिर और छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। कंधों को रिलैक्स रखें और शरीर को अपनी क्षमता के अनुसार ही पीछे की ओर ले जाएं। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे-धीरे शुरुआती स्थिति में लौटें।

वृक्षासन

अगर आप शरीर के संतुलन और एकाग्रता पर काम करना चाहते हैं, तो वृक्षासन उपयोगी हो सकता है। यह पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करने के साथ शरीर और मन दोनों को स्थिर रखने का अभ्यास करता है। इस योगासन को करने के लिए सीधे खड़े होकर वजन एक पैर पर डालें। दूसरे पैर के तलवे को सहारे वाले पैर की जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखें। दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर ऊपर ले जाएं। कुछ सेकंड रुकें और फिर पैर बदलकर दोहराएं।

अधोमुख श्वानासन

अधोमुख श्वानासन पूरे शरीर को स्ट्रेच करने वाला योगासन है। इसमें कंधों, पीठ, पैरों और हैमस्ट्रिंग्स पर काम होता है। नियमित अभ्यास शरीर की गतिशीलता बनाए रखने और लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाली जकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। इसे करने के लिए आप अपने हाथों और घुटनों के बल शुरुआत करें। हथेलियों को मजबूती से जमीन पर टिकाकर कूल्हों को ऊपर उठाएं और शरीर को उल्टे ‘वी’ आकार में लाएं। एड़ियों को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। कुछ सांसों तक रुककर धीरे-धीरे वापस आएं।

हलासन

हलासन एक चुनौतीपूर्ण योगासन है, जिसमें रीढ़, कंधों और पैरों पर खिंचाव महसूस होता है। इसलिए इसे सही तकनीक, शरीर की क्षमता या किसी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। इस योगासन को करने के लिए आप पीठ के बल लेटकर पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। हाथों से जमीन को सहारा देते हुए पैरों को सिर के पीछे ले जाएं और आरामदायक स्थिति में रुकें। इसके बाद बिना झटके के धीरे-धीरे पैरों को वापस नीचे लाएं।

योग को बनाएं रोज की आदत

अगर आप इन योगासनों को नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो इससे आपके शरीर की ताकत, लचीलापन, संतुलन और गतिशीलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए योगासन करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। किसी चोट, दर्द या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही अभ्यास शुरू करें।
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