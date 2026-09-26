Yoga For Kids: आजकल बच्चों और युवाओं का काफी समय पढ़ाई, मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन गतिविधियों में बीतता है। लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में अकड़न, गर्दन और कंधों में तनाव तथा शारीरिक गतिविधि की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में आसान योग स्ट्रेच शरीर को हल्का और एक्टिव रखने में मदद कर सकते हैं। योग केवल लचीलापन बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की गतिशीलता, संतुलन और रिलैक्सेशन के लिए भी उपयोगी अभ्यास हो सकता है।
बच्चों और युवाओं के लिए योग की शुरुआत हमेशा आसान और उम्र के अनुरूप स्ट्रेच से करनी चाहिए। किसी भी मुद्रा में शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और दर्द होने पर तुरंत रुक जाना चाहिए। यहां बताए गए 7 आसान योग स्ट्रेच घर, स्कूल या पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक में किए जा सकते हैं। नियमित अभ्यास के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और रोजाना शारीरिक गतिविधि को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है।
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ताड़ासन
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ताड़ासन
सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को आरामदायक स्थिति में रखें। हाथों को ऊपर उठाते हुए शरीर को लंबा खींचें। कुछ सेकंड सामान्य सांस लेते हुए इसी स्थिति में रहें। यह सरल स्ट्रेच शरीर की मुद्रा और संतुलन पर ध्यान देने में मदद कर सकता है।
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मार्जरी आसन
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मार्जरी-व्यग्रासन
हाथों और घुटनों के बल आकर धीरे-धीरे पीठ को ऊपर गोल करें और फिर आराम से नीचे की ओर लाएं। यह स्ट्रेच रीढ़ की गतिशीलता के लिए किया जाता है और लंबे समय तक बैठने के बाद शरीर को मूव करने में मदद कर सकता है।
बालासन
घुटनों के बल बैठकर शरीर को धीरे-धीरे आगे की ओर झुकाएं और माथे को आराम से नीचे लाने की कोशिश करें। हाथ सामने रखें। इसे आराम और रिलैक्सेशन के लिए किया जा सकता है।
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अधो मुख श्वासन
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अधोमुख श्वानासन
हाथों और पैरों के सहारे शरीर को उल्टे V के आकार में लाएं। एड़ियों को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन जोर न लगाएं। यह शरीर के कई हिस्सों में स्ट्रेच महसूस कराने वाला लोकप्रिय योगासन है।