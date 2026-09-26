Yoga For Kids: आजकल बच्चों और युवाओं का काफी समय पढ़ाई, मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन गतिविधियों में बीतता है। लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में अकड़न, गर्दन और कंधों में तनाव तथा शारीरिक गतिविधि की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में आसान योग स्ट्रेच शरीर को हल्का और एक्टिव रखने में मदद कर सकते हैं। योग केवल लचीलापन बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की गतिशीलता, संतुलन और रिलैक्सेशन के लिए भी उपयोगी अभ्यास हो सकता है।





बच्चों और युवाओं के लिए योग की शुरुआत हमेशा आसान और उम्र के अनुरूप स्ट्रेच से करनी चाहिए। किसी भी मुद्रा में शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और दर्द होने पर तुरंत रुक जाना चाहिए। यहां बताए गए 7 आसान योग स्ट्रेच घर, स्कूल या पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक में किए जा सकते हैं। नियमित अभ्यास के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और रोजाना शारीरिक गतिविधि को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। बच्चों और युवाओं के लिए योग की शुरुआत हमेशा आसान और उम्र के अनुरूप स्ट्रेच से करनी चाहिए। किसी भी मुद्रा में शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और दर्द होने पर तुरंत रुक जाना चाहिए। यहां बताए गए 7 आसान योग स्ट्रेच घर, स्कूल या पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक में किए जा सकते हैं। नियमित अभ्यास के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और रोजाना शारीरिक गतिविधि को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है।