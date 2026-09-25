Yoga Tips For Knee Pain: घुटनों पर लगातार दबाव पड़ने से दर्द, अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी महसूस हो सकती है। लंबे समय तक बैठने, गलत पोस्चर, ज्यादा वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी या जरूरत से ज्यादा exercise जैसी वजहों से घुटनों पर अतिरिक्त स्ट्रेस पड़ सकता है।





ऐसे में नियमित और हल्की शारीरिक एक्टिविटी के साथ कुछ योगासन शरीर का लचीलापन और आसपास की मांसपेशियों की बल को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, घुटनों में तेज दर्द, सूजन या चोट होने पर योगासन करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरिपिस्ट की सलाह लेना जरूरी है।