Winter Kitchen Hacks:
सर्दियों के मौसम में किचन का काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण कई बार आटा सख्त हो जाता है, रोटियां जल्दी सूखने लगती हैं और खाना बनाने में भी ज्यादा समय लगता है। ऐसे में अगर आपको कुछ आसान किचन ट्रिक्स पता हों, तो रोजमर्रा के काम काफी आसान हो सकते हैं।
खास बात यह है कि इन हैक्स को अपनाने के लिए आपको न तो ज्यादा मेहनत करनी होगी और न ही किसी महंगी चीज की जरूरत पड़ेगी। आटा अगर आप भी सर्दियों में किचन का काम आसान बनाना चाहते हैं, तो इस लेख में जानें 8 ऐसे आसान किचन हैक्स, जिन्हें अपनाकर आपका समय बचेगा और खाना बनाने का काम भी हो जाएगा आसान।
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सर्दियों में काम आएंगे ये 8 किचन हैक्स
- फोटो : AI
आटा गूंथने के लिए अपनाएं गुनगुने पानी की ट्रिक
सर्दियों में ठंडे पानी से आटा गूंथना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे आटा आसानी से गूंथेगा और उसकी बनावट भी अच्छी रहेगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो।
आटे में मिलाएं थोड़ा तेल या घी
सर्दियों में नरम रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा तेल या घी मिला सकते हैं। इससे आटे की बनावट बेहतर होती है और रोटियां मुलायम बनाने में मदद मिलती है।
अदरक-लहसुन का पेस्ट पहले से बनाकर रखें
सर्दियों में सब्जियों और दालों में अदरक-लहसुन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रख सकते हैं। इससे रोजाना छीलने और पीसने का समय बचेगा।
गाजर और मूली को ऐसे रखें फ्रेश
सर्दियों में गाजर और मूली का इस्तेमाल सलाद से लेकर सब्जी बनाने तक होता है। इन्हें फ्रिज में रखने से पहले पत्तियां हटा दें। इसके बाद साफ और सूखे डिब्बे में रखें। इससे सब्जियों को जल्दी मुरझाने से बचाने में मदद मिलेगी।
चाय मसाला बनाकर रखें तैयार
ठंड में अदरक वाली चाय और मसाला चाय पीना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। ऐसे में इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सौंफ को पीसकर मसाला तैयार कर लें। इसे एयरटाइट डिब्बे में रखें और जरूरत के अनुसार चाय में इस्तेमाल करें।
गुड़ को नमी से बचाकर रखें
सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल चाय, मिठाई और दूसरे व्यंजनों में खूब होता है। गुड़ को हमेशा सूखे और एयरटाइट कंटेनर में रखें। ध्यान रखें कि उसमें नमी न पहुंचे, वरना गुड़ चिपचिपा हो सकता है।
नींबू का रस पहले से निकालकर रखें
अगर आप रोजाना सलाद, चाय या खाने में नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरत के अनुसार इसका रस पहले से निकाल सकते हैं। इसे साफ, ढक्कन वाले छोटे कंटेनर में फ्रिज में रखें और जल्द इस्तेमाल करें। इससे खाना बनाते समय समय की बचत होगी।
सर्दियों में सूखे मेवों को सही तरीके से स्टोर करें
ठंड के मौसम में बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इन्हें नमी, गर्मी और सीधी धूप से दूर एयरटाइट डिब्बों में रखें। इससे उनका स्वाद और गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है।