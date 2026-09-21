Pind Daan 2026: पितृपक्ष हिंदू परंपरा में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और याद करने का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दौरान कई परिवार अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए गया, हरिद्वार और उज्जैन जैसे तीर्थस्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। साल 2026 में गया का पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा। गया में फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और अन्य प्रमुख स्थलों पर पिंडदान की परंपरा है। बिहार पर्यटन के मुताबिक गया में 48 प्रमुख वेदियां हैं।





हालांकि पिंडदान की विधि, संकल्प, सामग्री और दक्षिणा परिवार की परंपरा तथा स्थानीय पुरोहित की सलाह के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए यात्रा से पहले संबंधित तीर्थ के स्रोतों और विश्वसनीय पुरोहित से प्रक्रिया की पुष्टि करना बेहतर है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष पितरों का पिंड दान करने के लिए कहां जा सकते हैं, यात्रा से जुड़ी जानकारी भी जानिए।



पितृपक्ष कब से हैं 2026?



पितृपक्ष 26 सितंबर 2026, शनिवार से शुरू होगा। 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है, जबकि 27 सितंबर से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ पितृपक्ष का मुख्य क्रम शुरू होता है। पितृपक्ष का समापन 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।