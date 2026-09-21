Durga Puja Shopping: दुर्गा पूजा का त्योहार सिर्फ पूजा और पंडाल घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान नए और खूबसूरत कपड़े पहनने का भी खास उत्साह रहता है। अगर आप पूरे परिवार के लिए ट्रेंडी आउटफिट खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 5,000 रुपये के आसपास है, तो थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग से काफी कुछ खरीदा जा सकता है।





महिलाओं के लिए कॉटन या प्रिंटेड साड़ी, लड़कियों के लिए कुर्ती या एथनिक ड्रेस, पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा और बच्चों के लिए फेस्टिव वियर जैसे विकल्प बजट में मिल सकते हैं। स्थानीय बाजार, स्ट्रीट मार्केट, हैंडलूम स्टोर और बजट फैशन मार्केट में त्योहार के दौरान कई तरह के किफायती विकल्प देखने को मिलते हैं। सही जगह और सही समय पर खरीदारी करने से परिवार के हर सदस्य के लिए अलग आउटफिट चुना जा सकता है।