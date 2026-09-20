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विश्व पर्यटन दिवस 2026: सितंबर के आखिर में घूमने के लिए ये 5 जगहें हैं परफेक्ट

Sun, 20 Sep 2026 10:29 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 20 Sep 2026 10:29 AM IST
सार

Places to Visit in September In India: हर साल 27 सितंबर को विश्व टूरिज्म डे मनाया जाता है। ऐसे में इस मौके पर हम आपको भारत की पांच ऐसी जगहों की जानकारी देंगे, यहां आप इस महीने के आखिर में घूमने जा सकते हैं।

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world tourism day 2026 top 5 beautiful places in india to visit in September
सितंबर के आखिर में घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहें - फोटो : AI
World Tourism Day 2026: हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सितंबर का आखिरी हफ्ता घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए खास हो सकता है। मानसून के बाद कई जगहों पर हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है, वहीं कुछ पहाड़ी और ऐतिहासिक जगहों पर मौसम भी सुहावना रहता है। 


अगर आप भी सितंबर के आखिर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं, जहां दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान की जा सकती है। पहाड़ों से लेकर समुद्र, झील, झरने और ऐतिहासिक किलों तक, देश में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भारत की उन 5 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां सितंबर के आखिर में घूमने का प्लान बनाया जा सकता है।
 
world tourism day 2026 top 5 beautiful places in india to visit in September
सितंबर के आखिर में घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहें - फोटो : AI
केरल

केरल अपनी हरियाली, बैकवाटर्स, समुद्र तट और पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है। सितंबर के आखिर में मुन्नार, अलप्पुझा और वायनाड जैसे स्थानों को ट्रिप में शामिल किया जा सकता है। मुन्नार में चाय के बागान और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, जबकि अलप्पुझा में हाउसबोट राइड का आनंद लिया जा सकता है। वायनाड में झरने, जंगल और प्राकृतिक नजारे ट्रिप को खास बना सकते हैं।

 
world tourism day 2026 top 5 beautiful places in india to visit in September
सितंबर के आखिर में घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहें - फोटो : AI
सिक्किम

प्रकृति और पहाड़ों को पसंद करने वालों के लिए सिक्किम अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है। गंगटोक, पेलिंग और आसपास के इलाकों में पहाड़ी नजारे, झीलें और बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। गंगटोक में स्थानीय बाजार और खूबसूरत व्यू प्वाइंट्स घूमे जा सकते हैं। वहीं, पेलिंग से हिमालयी पहाड़ों के शानदार नजारे देखने का मौका मिलता है।

 
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सितंबर के आखिर में घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहें - फोटो : AI
राजस्थान

राजस्थान घूमने वालों के लिए इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला से जुड़ा शानदार अनुभव देता है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में किले, महल, झीलें और पुराने बाजार देखे जा सकते हैं। उदयपुर की झीलें और महल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जबकि जयपुर में आमेर किला और सिटी पैलेस जैसे स्थान देखे जा सकते हैं। सितंबर के आखिरी दिनों में यहां ट्रिप प्लान की जा सकती है।

 
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सितंबर के आखिर में घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहें - फोटो : AI
मेघालय

मेघालय अपनी हरियाली, झरनों और पहाड़ी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। शिलॉन्ग, चेरापूंजी और डॉकी जैसे स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। शिलॉन्ग में उमियम झील और आसपास के खूबसूरत व्यू प्वाइंट्स देखे जा सकते हैं। चेरापूंजी अपने झरनों और प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर है, जबकि डॉकी में साफ पानी वाली उमंगोट नदी आकर्षण का केंद्र रहती है। प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए यह जगह ट्रैवल लिस्ट में शामिल की जा सकती है।

 
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