विश्व पर्यटन दिवस 2026: सितंबर के आखिर में घूमने के लिए ये 5 जगहें हैं परफेक्ट

1 of 6 सितंबर के आखिर में घूमने के लिए भारत की 5 खूबसूरत जगहें - फोटो : AI







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World Tourism Day 2026: हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सितंबर का आखिरी हफ्ता घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए खास हो सकता है। मानसून के बाद कई जगहों पर हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है, वहीं कुछ पहाड़ी और ऐतिहासिक जगहों पर मौसम भी सुहावना रहता है।



अगर आप भी सितंबर के आखिर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं, जहां दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान की जा सकती है। पहाड़ों से लेकर समुद्र, झील, झरने और ऐतिहासिक किलों तक, देश में हर तरह के ट्रैवलर के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भारत की उन 5 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां सितंबर के आखिर में घूमने का प्लान बनाया जा सकता है।

हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सितंबर का आखिरी हफ्ता घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए खास हो सकता है। मानसून के बाद कई जगहों पर हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है, वहीं कुछ पहाड़ी और ऐतिहासिक जगहों पर मौसम भी सुहावना रहता है।

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केरल



केरल अपनी हरियाली, बैकवाटर्स, समुद्र तट और पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है। सितंबर के आखिर में मुन्नार, अलप्पुझा और वायनाड जैसे स्थानों को ट्रिप में शामिल किया जा सकता है। मुन्नार में चाय के बागान और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, जबकि अलप्पुझा में हाउसबोट राइड का आनंद लिया जा सकता है। वायनाड में झरने, जंगल और प्राकृतिक नजारे ट्रिप को खास बना सकते हैं।





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सिक्किम



प्रकृति और पहाड़ों को पसंद करने वालों के लिए सिक्किम अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है। गंगटोक, पेलिंग और आसपास के इलाकों में पहाड़ी नजारे, झीलें और बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। गंगटोक में स्थानीय बाजार और खूबसूरत व्यू प्वाइंट्स घूमे जा सकते हैं। वहीं, पेलिंग से हिमालयी पहाड़ों के शानदार नजारे देखने का मौका मिलता है।





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राजस्थान



राजस्थान घूमने वालों के लिए इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला से जुड़ा शानदार अनुभव देता है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में किले, महल, झीलें और पुराने बाजार देखे जा सकते हैं। उदयपुर की झीलें और महल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जबकि जयपुर में आमेर किला और सिटी पैलेस जैसे स्थान देखे जा सकते हैं। सितंबर के आखिरी दिनों में यहां ट्रिप प्लान की जा सकती है।





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