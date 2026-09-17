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अष्टविनायक दर्शन: महाराष्ट्र में कहां-कहां हैं अष्टविनायक मंदिर? जानिए 8 गणपति धामों के नाम और खासियत

Sat, 19 Sep 2026 05:23 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 19 Sep 2026 05:23 PM IST
सार

Famous Ganesha Temples In Maharashtra: अष्टविनायक के आठ मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों की अपनी अलग कथा, स्थापत्य और धार्मिक मान्यता है। कहीं गणपति को बाल रूप में पूजा जाता है तो कहीं मंदिर पहाड़ी या प्राचीन गुफाओं में स्थित है।

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Ashtavinayak Yatra: Know The 8 Famous Ganesha Temples In Maharashtra
महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala
Ashtavinayak Temples in Maharashtra: महाराष्ट्र की धरती पर भगवान गणेश के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन अष्टविनायक यात्रा का धार्मिक महत्व सबसे अलग माना जाता है। अष्टविनायक का अर्थ है भगवान गणेश के आठ प्रमुख स्वरूप और उनसे जुड़े आठ पवित्र मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं और सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहे हैं। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के अनुसार पारंपरिक अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत और समापन मोरगांव के श्री मयूरेश्वर मंदिर से माना जाता है। अष्टविनायक के आठ मंदिर हैं,
  1. मोरगांव के मयूरेश्वर
  2. सिद्धटेक के सिद्धिविनायक
  3. पाली के बल्लालेश्वर
  4. महड के वरदविनायक
  5. थेऊर के चिंतामणि
  6. लेण्याद्री के गिरिजात्मज
  7. ओझर के विघ्नेश्वर
  8. रांजणगांव के महागणपति।

इन सभी मंदिरों की अपनी अलग कथा, स्थापत्य और धार्मिक मान्यता है। कहीं गणपति को बाल रूप में पूजा जाता है तो कहीं मंदिर पहाड़ी या प्राचीन गुफाओं में स्थित है। यही विविधता अष्टविनायक यात्रा को सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और स्थापत्य को करीब से जानने का अवसर भी बनाती है।
Ashtavinayak Yatra: Know The 8 Famous Ganesha Temples In Maharashtra
महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala

मयूरेश्वर गणपति, मोरगांव

स्थान: मोरगांव, पुणे जिला

अष्टविनायक यात्रा का पारंपरिक पहला पड़ाव मोरगांव का मयूरेश्वर मंदिर है। महाराष्ट्र पर्यटन के अनुसार यह यात्रा का पहला और अंतिम पड़ाव माना जाता है। यहां भगवान गणेश को मयूरेश्वर रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गणपति ने मोर पर सवार होकर असुर सिंधु का वध किया था। मंदिर की एक खास विशेषता यहां मौजूद नंदी की प्रतिमा भी है, जो सामान्यतः शिव मंदिरों में दिखाई देती है। मंदिर का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर से हुआ है और इसकी स्थापत्य शैली इसे विशेष बनाती है। 

Ashtavinayak Yatra: Know The 8 Famous Ganesha Temples In Maharashtra
महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala

सिद्धिविनायक गणपति, सिद्धटेक

स्थान: सिद्धटेक, अहमदनगर क्षेत्र

अष्टविनायक यात्रा का दूसरा मंदिर सिद्धिविनायक है। यह भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह वाले गणपति अपने दुर्लभ स्वरूप के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई बताई जाती है, जिसे इस मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है। 

यहां पहाड़ी की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। महाराष्ट्र पर्यटन की सामग्री के अनुसार श्रद्धालु इस स्थान को सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़कर देखते हैं। 

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Ashtavinayak Yatra: Know The 8 Famous Ganesha Temples In Maharashtra
महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala

बल्लालेश्वर गणपति, पाली

स्थान: पाली, रायगढ़ जिला

पाली का बल्लालेश्वर मंदिर अष्टविनायक यात्रा का तीसरा पड़ाव है। इसका नाम भगवान गणेश के भक्त बल्लाल से जुड़ी प्रसिद्ध कथा के कारण पड़ा है।

महाराष्ट्र पर्यटन की आधिकारिक सामग्री के अनुसार मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी से जुड़ा है और वर्तमान पत्थर की संरचना बाद में विकसित की गई। मंदिर की घंटी और वास्तुकला भी इसकी खास विशेषताओं में शामिल हैं। 

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महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर - फोटो : Amar Ujala

वरदविनायक गणपति, महड

स्थान: महड, रायगढ़ जिला

चौथा अष्टविनायक मंदिर वरदविनायक है। यह महड में स्थित है। भगवान गणेश के इस स्वरूप को वर देने वाले गणपति के रूप में पूजा जाता है।

यह मंदिर अष्टविनायक यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल है और रायगढ़ जिले के धार्मिक स्थलों में इसकी खास पहचान है। पारंपरिक यात्रा क्रम में पाली के बाद महड का वरदविनायक मंदिर आता है। 

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