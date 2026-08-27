Raksha Bandhan Family Trip: रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को है। इस मौके पर स्कूल और दफ्तरों में अवकाश रहेगा। वैसे तो उसके बाद वीकेंड भी मिल रहा है। ऐसे में तीन दिन की छुट्टी में घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छुट्टियां नहीं हैं तो सिर्फ एक दिन के अवकाश में शहर की कई जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

विज्ञापन