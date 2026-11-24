1 of 8 दिल्ली के गुरुद्वारे - फोटो : AI







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Guru Nanak Jayanti 2026: सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व यानी गुरु पर्व देशभर में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर गुरुद्वारों में भजन-कीर्तन, अरदास, नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में भी गुरु पर्व की रौनक देखते ही बनती है।



राजधानी के ऐतिहासिक गुरुद्वारों को खूबसूरत रोशनी से सजाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। अगर आप भी गुरु पर्व के अवसर पर आध्यात्मिक शांति और गुरु साहिब का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध गुरुद्वारों के दर्शन जरूर कर सकते हैं।



दिल्ली के गुरुद्वारे सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि इनका इतिहास सिख गुरुओं की शिक्षाओं, त्याग, सेवा और बलिदान की गाथा भी सुनाता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गुरबाणी सुनने, संगत में बैठने और लंगर सेवा का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है।



कनॉट प्लेस के गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेकर चांदनी चौक के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक, राजधानी में कई ऐसे पवित्र स्थल हैं, जहां जाकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। आइए जानते हैं गुरु पर्व पर दिल्ली के किन 7 गुरुद्वारों में आप माथा टेक सकते हैं। राजधानी के ऐतिहासिक गुरुद्वारों को खूबसूरत रोशनी से सजाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। अगर आप भी गुरु पर्व के अवसर पर आध्यात्मिक शांति और गुरु साहिब का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध गुरुद्वारों के दर्शन जरूर कर सकते हैं।दिल्ली के गुरुद्वारे सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि इनका इतिहास सिख गुरुओं की शिक्षाओं, त्याग, सेवा और बलिदान की गाथा भी सुनाता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गुरबाणी सुनने, संगत में बैठने और लंगर सेवा का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है।कनॉट प्लेस के गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेकर चांदनी चौक के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक, राजधानी में कई ऐसे पवित्र स्थल हैं, जहां जाकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। आइए जानते हैं गुरु पर्व पर दिल्ली के किन 7 गुरुद्वारों में आप माथा टेक सकते हैं।

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2 of 8 गुरुद्वारा बंगला साहिब - फोटो : instagram

गुरुद्वारा बंगला साहिब

दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में गुरुद्वारा बंगला साहिब का नाम सबसे पहले आता है। यह कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इसका सुनहरा गुंबद और पवित्र सरोवर श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस स्थान का संबंध आठवें सिख गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी से है। यहां गुरबाणी सुनने और लंगर सेवा में शामिल होने का अवसर मिलता है।



3 of 8 शीश गंज साहिब - फोटो : Instagram

गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सिख इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। यह नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है। वर्ष 1675 में इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश न्योछावर किया था।

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4 of 8 गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब - फोटो : Instagram

गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब संसद भवन के पास स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भाई लखी शाह वंजारा ने गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था। यहां पहुंचकर श्रद्धालु गुरु साहिब को नमन करते हैं।

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5 of 8 नानक प्याऊ साहिब की गुरुद्वारा - फोटो : AI