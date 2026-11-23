Dev Deepawali 2026: देव दीपावली पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। गंगा के 84 घाटों पर जलने वाले लाखों दीपों का अद्भुत नजारा देखने के लिए लोग कई महीने पहले से ही बनारस आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस बार भी देव दीपावली को लेकर वाराणसी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसका असर अभी से होटल बुकिंग पर दिखाई देने लगा है। शहर के ज्यादातर प्रमुख होटलों में कमरे फुल हो चुके हैं और जिन होटलों में कमरे उपलब्ध हैं, वहां किराया काफी बढ़ गया है।
ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक होटल बुक नहीं किया है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ठहरने की है। कई पर्यटकों को ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट पर भी कमरे उपलब्ध नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप भी देव दीपावली पर काशी जाने की तैयारी कर रहे हैं और होटल नहीं मिल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे विकल्प हैं, जिनकी मदद से आप अपने बजट के अनुसार ठहरने का इंतजाम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि होटल बुकिंग फुल होने पर आपको क्या करना चाहिए।
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वाराणसी बुकिंग टिप्स
- फोटो : Ai
गेस्ट हाउस और होमस्टे में तलाशें कमरा
अगर बड़े होटलों में कमरा नहीं मिल रहा है, तो गेस्ट हाउस और होमस्टे का विकल्प तलाश सकते हैं। वाराणसी में कई छोटे गेस्ट हाउस और स्थानीय होमस्टे संचालित होते हैं। इनमें होटल के मुकाबले कम बजट में ठहरने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि देव दीपावली पर यहां भी किराया सामान्य दिनों से अधिक हो सकता है।
धर्मशाला और आश्रम में करें संपर्क
काशी में कई धर्मशालाएं और आश्रम हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था होती है। आप संकटमोचन, लंका, भेलूपुर और अन्य क्षेत्रों की धर्मशालाओं में सीधे संपर्क कर सकते हैं। कमरे की उपलब्धता, किराया और ठहरने के नियम पहले ही पता कर लें।
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वाराणसी बुकिंग टिप्स
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कैंट और सिगरा इलाके में तलाशें होटल
अगर आपको गंगा घाटों के बिल्कुल नजदीक होटल नहीं मिल रहा है, तो कैंट, सिगरा और आसपास के इलाकों में कमरे तलाशें। इन क्षेत्रों में ठहरने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि देव दीपावली के दिन ट्रैफिक और रूट डायवर्जन को देखते हुए आने-जाने की योजना पहले बना लें।
सारनाथ और रामनगर में भी देखें विकल्प
वाराणसी के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में होटल नहीं मिल रहे हैं, तो सारनाथ और रामनगर के आसपास भी ठहरने की जगह तलाश सकते हैं। यहां होटल, गेस्ट हाउस और अन्य आवासीय विकल्पों की उपलब्धता जांचें। बुकिंग से पहले घाटों तक पहुंचने का समय और यातायात व्यवस्था जरूर समझ लें।
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वाराणसी बुकिंग टिप्स
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रेलवे स्टेशन के आसपास करें तलाश
वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास कई होटल और लॉज हैं। यहां सीधे फोन करके कमरे की उपलब्धता पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पर फुल दिखने का मतलब यह जरूरी नहीं कि शहर के सभी छोटे होटल और लॉज भी पूरी तरह बुक हो चुके हों।
यूपी पर्यटन विभाग की वेबसाइट चेक करें
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध पर्यटक आवास की जानकारी और बुकिंग विकल्प जरूर देखें। इसके अलावा होटल संचालकों से सीधे संपर्क करके भी कमरे की उपलब्धता पता कर सकते हैं।
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आसपास के शहरों में रुकने का बनाएं प्लान
अगर वाराणसी में कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा है, तो मुगलसराय (पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर) और आसपास के क्षेत्रों में ठहरने का विकल्प देख सकते हैं। लेकिन देव दीपावली के दिन वाराणसी में भारी भीड़ और यातायात प्रतिबंध हो सकते हैं। इसलिए आने-जाने के साधन और समय की जानकारी लेकर ही यह विकल्प चुनें।
बुकिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान
देव दीपावली पर होटल बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की आशंका भी रहती है। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को बिना जांच-पड़ताल के एडवांस भुगतान न करें। होटल का सही पता, कमरे की तस्वीरें, कुल किराया और बुकिंग कन्फर्मेशन जरूर लें। भुगतान की रसीद भी अपने पास रखें।
95 फीसदी होटल हो चुके हैं बुक
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 18 नवंबर तक वाराणसी के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के करीब 95 फीसदी होटल बुक हो चुके थे। ऐसे में अंतिम समय पर होटल तलाशने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काशी आने से पहले ठहरने की व्यवस्था पक्की कर लें।
अगर होटल नहीं मिल रहा है, तो निराश होने के बजाय होमस्टे, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और आसपास के इलाकों में विकल्प तलाशें। थोड़ी समझदारी और सही योजना से आप देव दीपावली के इस भव्य आयोजन का आनंद ले सकते हैं।