आसपास के शहरों में रुकने का बनाएं प्लान

अगर वाराणसी में कहीं भी कमरा नहीं मिल रहा है, तो मुगलसराय (पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर) और आसपास के क्षेत्रों में ठहरने का विकल्प देख सकते हैं। लेकिन देव दीपावली के दिन वाराणसी में भारी भीड़ और यातायात प्रतिबंध हो सकते हैं। इसलिए आने-जाने के साधन और समय की जानकारी लेकर ही यह विकल्प चुनें।



बुकिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

देव दीपावली पर होटल बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की आशंका भी रहती है। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को बिना जांच-पड़ताल के एडवांस भुगतान न करें। होटल का सही पता, कमरे की तस्वीरें, कुल किराया और बुकिंग कन्फर्मेशन जरूर लें। भुगतान की रसीद भी अपने पास रखें।



95 फीसदी होटल हो चुके हैं बुक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 18 नवंबर तक वाराणसी के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के करीब 95 फीसदी होटल बुक हो चुके थे। ऐसे में अंतिम समय पर होटल तलाशने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काशी आने से पहले ठहरने की व्यवस्था पक्की कर लें।

अगर होटल नहीं मिल रहा है, तो निराश होने के बजाय होमस्टे, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और आसपास के इलाकों में विकल्प तलाशें। थोड़ी समझदारी और सही योजना से आप देव दीपावली के इस भव्य आयोजन का आनंद ले सकते हैं।