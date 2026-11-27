1 of 6 सर्दियों में यात्रा के लिए जरूरी सामान - फोटो : AI







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Winter Vacation Packing Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोगों में पहाड़ों पर घूमने का क्रेज बढ़ जाता है। कोई बर्फबारी देखने के लिए मनाली और शिमला जाने का प्लान बनाता है, तो किसी को मसूरी, औली और कश्मीर की खूबसूरत वादियां आकर्षित करती हैं।



पहाड़ों पर सर्दियों की छुट्टियां बिताने का मजा ही अलग होता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और खूबसूरत नजारे किसी का भी मन मोह लेते हैं। लेकिन पहाड़ों की सैर जितनी खूबसूरत होती है, वहां का मौसम उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है।



मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों पर तापमान काफी कम हो सकता है। कई जगह अचानक बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपने यात्रा के दौरान जरूरी सामान साथ नहीं रखा, तो छोटी-सी परेशानी भी आपकी छुट्टियों का मजा खराब कर सकती है।



इसलिए पहाड़ों पर जाने से पहले सही पैकिंग करना बेहद जरूरी है। सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 जरूरी चीजों के बारे में, जिन्हें सर्दियों में पहाड़ों पर जाते समय अपने बैग में जरूर रखना चाहिए।



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2 of 6 पैकिंग, ट्रैवल - फोटो : istock

गर्म कपड़े और थर्मल वियर



पहाड़ों पर ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक जैकेट काफी नहीं होती। अपने बैग में थर्मल इनर, स्वेटर, फ्लीस जैकेट और गर्म पैंट जरूर रखें। कपड़ों की कई हल्की परतें पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे तापमान के अनुसार कपड़े कम या ज्यादा किए जा सकते हैं।

गर्म मोजे और ग्लव्स ठंड के मौसम में हाथ और पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए बैग में ऊनी मोजे, गर्म दस्ताने और एक अतिरिक्त जोड़ी जरूर रखें। अगर बर्फबारी वाली जगह जा रहे हैं तो वाटरप्रूफ ग्लव्स भी साथ रखें।

3 of 6 जूते - फोटो : Adobe Stock

वाटरप्रूफ जैकेट और रेनकोट पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसे में वाटरप्रूफ और विंडप्रूफ जैकेट काफी काम आती है। इसके अलावा हल्का रेनकोट या पोंचो भी रखें, ताकि अचानक बारिश या बर्फबारी होने पर कपड़े गीले न हों।

आरामदायक और ग्रिप वाले जूते अगर आप बर्फबारी वाली जगह घूमने जा रहे हैं, तो सामान्य स्पोर्ट्स शूज की बजाय वाटरप्रूफ और अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनें। फिसलन भरी सड़कों और रास्तों पर ये ज्यादा उपयोगी होते हैं। साथ में एक अतिरिक्त जोड़ी मोजे भी रखें।

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4 of 6 जरूरी दवाइयां और फर्स्ट एड किट - फोटो : AI

जरूरी दवाइयां और फर्स्ट एड किट यात्रा के दौरान छोटी-मोटी चोट, सिरदर्द या अन्य परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने बैग में फर्स्ट एड किट, बैंडेज और अपनी नियमित दवाइयां जरूर रखें। किसी नई दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। सनस्क्रीन और सनग्लासेस कई लोगों को लगता है कि सर्दियों में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहाड़ों पर धूप और बर्फ से आने वाली चमक आंखों और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन, सनग्लासेस और लिप बाम जरूर रखें।

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5 of 6 क्या सामान ले जाएं - फोटो : AI