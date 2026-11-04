1 of 5 उत्तराखंड में साफ हवा वाली जगहें - फोटो : AI







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delhi vs uttarakhand aqi: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। कई बार AQI इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली-NCR के बहुत से लोग कुछ दिनों के लिए पहाड़ों या दूसरे शहरों में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश या मसूरी जाने पर वास्तव में साफ हवा मिलती है?



दरअसल, उत्तराखंड के ये तीनों पर्यटन स्थल दिल्ली के मुकाबले बेहतर हवा के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हर समय यहां की हवा साफ रहे, इसकी गारंटी नहीं है। इन जगहों पर ट्रैफिक, निर्माण कार्य, सड़क की धूल, जंगलों में आग और मौसम का असर वायु गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि वहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं है।



अगर आप भी दिल्ली की जहरीली हवा से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यात्रा से पहले इन तीनों जगहों की एयर क्वालिटी जरूर समझ लें। आइए जानते हैं कि देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में किस जगह की हवा बेहतर मिल सकती है और वहां जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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2 of 5 FRI - फोटो : https://fri.icfre.gov.in/hindi/

देहरादून: दिल्ली के मुकाबले मिल सकती है बेहतर हवा



देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ एक व्यस्त शहर भी है। यहां ट्रैफिक, निर्माण कार्य और बढ़ती आबादी के कारण प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि, दिल्ली-NCR के मुकाबले यहां कई दिनों में हवा की गुणवत्ता बेहतर रह सकती है।





3 of 5 ऋषिकेश - फोटो : Freepik

ऋषिकेश: बेहतर हवा के लिए हो सकता है अच्छा विकल्प



ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, गंगा नदी और पहाड़ी वातावरण के लिए मशहूर है। यहां देहरादून और दिल्ली जैसे बड़े शहरी इलाकों की तुलना में कई बार हवा बेहतर मिल सकती है।

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4 of 5 दलाई हिल्स, मसूरी - फोटो : instagram

मसूरी: पहाड़ों की ठंडी हवा, लेकिन प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित नहीं



मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहां का प्राकृतिक वातावरण और ऊंचाई लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन पर्यटकों की भीड़, वाहनों की आवाजाही और स्थानीय मौसम का असर यहां की हवा पर भी पड़ता है।

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5 of 5 हिल स्टेशन - फोटो : Adobe