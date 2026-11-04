delhi vs uttarakhand aqi: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। कई बार AQI इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली-NCR के बहुत से लोग कुछ दिनों के लिए पहाड़ों या दूसरे शहरों में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश या मसूरी जाने पर वास्तव में साफ हवा मिलती है?
दरअसल, उत्तराखंड के ये तीनों पर्यटन स्थल दिल्ली के मुकाबले बेहतर हवा के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हर समय यहां की हवा साफ रहे, इसकी गारंटी नहीं है। इन जगहों पर ट्रैफिक, निर्माण कार्य, सड़क की धूल, जंगलों में आग और मौसम का असर वायु गुणवत्ता पर पड़ता है। इसलिए सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि वहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं है।
अगर आप भी दिल्ली की जहरीली हवा से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यात्रा से पहले इन तीनों जगहों की एयर क्वालिटी जरूर समझ लें। आइए जानते हैं कि देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में किस जगह की हवा बेहतर मिल सकती है और वहां जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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FRI
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देहरादून: दिल्ली के मुकाबले मिल सकती है बेहतर हवा
देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ एक व्यस्त शहर भी है। यहां ट्रैफिक, निर्माण कार्य और बढ़ती आबादी के कारण प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि, दिल्ली-NCR के मुकाबले यहां कई दिनों में हवा की गुणवत्ता बेहतर रह सकती है।
ऋषिकेश: बेहतर हवा के लिए हो सकता है अच्छा विकल्प
ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, गंगा नदी और पहाड़ी वातावरण के लिए मशहूर है। यहां देहरादून और दिल्ली जैसे बड़े शहरी इलाकों की तुलना में कई बार हवा बेहतर मिल सकती है।
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दलाई हिल्स, मसूरी
- फोटो : instagram
मसूरी: पहाड़ों की ठंडी हवा, लेकिन प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित नहीं
मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहां का प्राकृतिक वातावरण और ऊंचाई लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन पर्यटकों की भीड़, वाहनों की आवाजाही और स्थानीय मौसम का असर यहां की हवा पर भी पड़ता है।
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हिल स्टेशन
- फोटो : Adobe
क्या पहाड़ों पर जाने से प्रदूषण से पूरी तरह बच सकते हैं?
इसका जवाब है नहीं। पहाड़ों पर जाने से प्रदूषण का जोखिम कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। वहां भी वाहनों का धुआं, सड़क की धूल, कचरा जलाना और जंगलों की आग हवा को प्रभावित कर सकते हैं।
नवंबर में ठंड बढ़ने के साथ हवा की गति कम होने और तापमान संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक जमीन के आसपास जमा हो सकते हैं। इसलिए पहाड़ी इलाकों में भी सुबह और शाम की हवा हमेशा साफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
यात्रा से पहले ऐसे चेक करें AQI
भारत में CPCB के अनुसार AQI की श्रेणियां इस प्रकार हैं:
- 0-50: अच्छा
- 51-100: संतोषजनक
- 101-200: मध्यम
- 201-300: खराब
- 301-400: बहुत खराब
- 401-500: गंभीर
आप यात्रा से पहले CPCB का आधिकारिक AQI पोर्टल] चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एक शहर के अलग-अलग इलाकों में भी AQI अलग हो सकता है।
दिल्ली से निकलने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान
1. यात्रा से पहले देहरादून, ऋषिकेश या मसूरी का ताजा AQI देखें।
2. होटल ऐसी जगह बुक करें जहां मुख्य सड़क और भारी ट्रैफिक का शोर कम हो।
3. अस्थमा या सांस की बीमारी होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यात्रा करें।
4. प्रदूषण ज्यादा होने पर आउटडोर ट्रेकिंग और भारी एक्सरसाइज से बचें।
5. जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क साथ रखें।
एक्यूआई से जुड़े सवालों का जवाब
1. क्या दिल्ली से देहरादून जाने पर साफ हवा मिलती है?
कई दिनों में देहरादून की हवा दिल्ली से बेहतर हो सकती है, लेकिन ट्रैफिक और निर्माण कार्य के कारण यहां भी प्रदूषण रहता है।
2. दिल्ली के मुकाबले ऋषिकेश की हवा कैसी है?
ऋषिकेश में कई मौकों पर दिल्ली से बेहतर AQI दर्ज किया गया है। हालांकि, यात्रा से पहले लाइव AQI जांचना जरूरी है।
3. क्या मसूरी प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित है?
नहीं। मसूरी में भी वाहनों, पर्यटकों की भीड़, मौसम और स्थानीय प्रदूषण का असर पड़ सकता है।
4. प्रदूषण से राहत पाने के लिए देहरादून, ऋषिकेश या मसूरी में कौन बेहतर है?
किसी एक जगह को हमेशा सबसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। यात्रा के दिन जिस जगह का AQI सबसे कम हो, वहां जाने पर विचार कर सकते हैं।
5. यात्रा से पहले AQI कहां चेक करें?
CPCB के आधिकारिक पोर्टल पर शहर और उपलब्ध मॉनिटरिंग स्टेशन के अनुसार AQI देख सकते हैं।