



दिल्ली के आसपास ऐसी कई शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां आप दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ जगहों की सैर आप करीब 500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में कर सकते हैं। इस लिस्ट में प्राकृतिक नजारे, ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल और खूबसूरत झीलें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन 5 बेहतरीन जगहों के बारे में।





सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोगों का मन कहीं घूमने-फिरने का करने लगता है। ठंडी हवाएं, सुहावना मौसम और हल्की धूप घूमने के मजे को दोगुना कर देती है। हालांकि, कई बार बजट कम होने की वजह से लोग घूमने का प्लान टाल देते हैं। अगर आप भी दिल्ली-NCR में रहते हैं और कम खर्च में किसी खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।