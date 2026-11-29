Budget-Friendly Weekend Getaways:
सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोगों का मन कहीं घूमने-फिरने का करने लगता है। ठंडी हवाएं, सुहावना मौसम और हल्की धूप घूमने के मजे को दोगुना कर देती है। हालांकि, कई बार बजट कम होने की वजह से लोग घूमने का प्लान टाल देते हैं। अगर आप भी दिल्ली-NCR में रहते हैं और कम खर्च में किसी खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली के आसपास ऐसी कई शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां आप दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ जगहों की सैर आप करीब 500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में कर सकते हैं। इस लिस्ट में प्राकृतिक नजारे, ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल और खूबसूरत झीलें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन 5 बेहतरीन जगहों के बारे में।
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दिल्ली के पास कहां घूमने जाएं?
- फोटो : AI
1. सुल्तानपुर नेशनल पार्क
अगर आपको प्रकृति और पक्षियों को देखना पसंद है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क घूमने के लिए अच्छा विकल्प है। यह दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। सर्दियों में यहां कई प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि नवंबर से फरवरी के बीच यहां पर्यटकों की अच्छी-खासी भीड़ रहती है।
यहां क्या देख सकते हैं?
- अलग-अलग प्रजातियों के प्रवासी पक्षी।
- झील और प्राकृतिक नजारे।
- पक्षियों की फोटोग्राफी और नेचर वॉक।
- परिवार और दोस्तों के साथ शांत वातावरण में समय बिताना।
कितना होगा खर्च?
करीब 500 से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति का बजट रख सकते हैं। इसमें आने-जाने का किराया, एंट्री और हल्का खाना शामिल हो सकता है। खर्च आपके यात्रा के साधन पर निर्भर करेगा।
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2. दमदमा झील
दिल्ली-NCR के आसपास घूमने के लिए दमदमा झील भी एक खूबसूरत जगह है। यह हरियाणा के सोहना में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। सर्दियों में यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है। अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो यह जगह अच्छी रहेगी।
यहां क्या कर सकते हैं?
- झील के आसपास खूबसूरत नजारों का आनंद लें।
- बोटिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर उसका मजा लें।
- अरावली की पहाड़ियों के बीच फोटोग्राफी करें।
- दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाएं।
कितना होगा खर्च?
दमदमा झील की बजट ट्रिप करीब 600 से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति में की जा सकती है। हालांकि, बोटिंग, एडवेंचर एक्टिविटी और रिसॉर्ट पैकेज लेने पर खर्च बढ़ सकता है।
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3. मथुरा-वृंदावन
अगर आप धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर घूमना पसंद करते हैं, तो मथुरा-वृंदावन जा सकते हैं। दिल्ली से यहां ट्रेन और बस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। सर्दियों में यहां का मौसम भी घूमने के लिए अच्छा रहता है।
यहां घूमने की प्रमुख जगहें:
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा
- बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन
- प्रेम मंदिर
- इस्कॉन मंदिर
- यमुना के खूबसूरत घाट
कितना होगा खर्च?
मथुरा-वृंदावन की एक बजट ट्रिप करीब 700 से 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति में की जा सकती है। अगर आप ट्रेन या बस से सफर करते हैं और साधारण भोजन करते हैं, तो खर्च कम रखा जा सकता है।
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4. भरतपुर
राजस्थान का भरतपुर सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यहां स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए काफी मशहूर है। सर्दियों के मौसम में यहां देश-विदेश से पक्षी आते हैं। अगर आपको वाइल्डलाइफ और फोटोग्राफी पसंद है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी।
यहां क्या देख सकते हैं?
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
- कई तरह के स्थानीय और प्रवासी पक्षी।
- साइकिल और रिक्शा से पार्क की सैर।
- लोहागढ़ किला और आसपास के ऐतिहासिक स्थल।
कितना होगा खर्च?
भरतपुर की बजट ट्रिप करीब 900 से 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति में प्लान की जा सकती है। ट्रेन से आने-जाने और साधारण भोजन का विकल्प चुनने पर खर्च कम हो सकता है। पार्क की एंट्री और साइकिल या रिक्शा का खर्च अलग से जोड़ें।