कैसे की जाती है गिरिराज जी की परिक्रमा?

श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्त सामान्य रूप से पैदल चलते हैं, जबकि कई श्रद्धालु नंगे पैर परिक्रमा करना पसंद करते हैं। कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जिसमें वे जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं।

परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु राधे-राधे और गिरिराज महाराज की जय के जयकारे लगाते हैं। कई भक्त रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों और कुंडों के दर्शन भी करते हैं।