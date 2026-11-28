Govardhan Parikrama: हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी कई ऐसी पवित्र जगहें हैं, जिनका विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत, जिसे श्रद्धालु गिरिराज जी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि गिरिराज जी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप हैं। यही वजह है कि देशभर से हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने और परिक्रमा लगाने पहुंचते हैं।
गोवर्धन की परिक्रमा को हिंदू धर्म में बेहद पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार, जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, उसे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आमतौर पर गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। इसमें कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और पवित्र कुंड आते हैं।
यहां श्रद्धालु पैदल, नंगे पैर और दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। अगर आप भी पहली बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके रास्ते, धार्मिक महत्व और जरूरी नियमों के बारे में जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे की जाती है।
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गिरिराज जी की परिक्रमा
- फोटो : AI
कहां से शुरू होती है गिरिराज जी की परिक्रमा?
गोवर्धन की परिक्रमा आमतौर पर मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित मानसी गंगा या दानघाटी मंदिर के आसपास से शुरू की जाती है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रमुख स्थान से परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं। परिक्रमा के दौरान भक्त गिरिराज जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं।
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गिरिराज जी की परिक्रमा
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कितने किलोमीटर की होती है परिक्रमा?
गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की मानी जाती है। इसमें दो प्रमुख हिस्से होते हैं। छोटी परिक्रमा लगभग 9 किलोमीटर और बड़ी परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर की मानी जाती है। दोनों मार्ग मिलकर गोवर्धन की पारंपरिक 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं।
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गिरिराज जी की परिक्रमा
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परिक्रमा के रास्ते में आते हैं ये प्रमुख धार्मिक स्थल
गिरिराज जी की परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इनमें प्रमुख हैं,
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दानघाटी मंदिर: यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी के दर्शन करते हैं।
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मानसी गंगा: यह गोवर्धन का प्रसिद्ध पवित्र कुंड है।
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राधा कुंड और श्याम कुंड: इन दोनों कुंडों का वैष्णव परंपरा में विशेष धार्मिक महत्व है।
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कुसुम सरोवर: यह अपनी सुंदर वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है।
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पूंछरी का लौठा: यह गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।
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गिरिराज जी की परिक्रमा
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कैसे की जाती है गिरिराज जी की परिक्रमा?
श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार परिक्रमा करते हैं। कुछ भक्त सामान्य रूप से पैदल चलते हैं, जबकि कई श्रद्धालु नंगे पैर परिक्रमा करना पसंद करते हैं। कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जिसमें वे जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं।
परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु राधे-राधे और गिरिराज महाराज की जय के जयकारे लगाते हैं। कई भक्त रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों और कुंडों के दर्शन भी करते हैं।