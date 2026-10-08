Famous Temples In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसे देवी-देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यहां पहाड़ों के बीच बसे कई प्राचीन मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं।
खासतौर पर देवी माता के मंदिरों में सालभर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता, पौराणिक कथाओं और स्थानीय परंपराओं से जुड़े ये मंदिर हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं।
हिमाचल में कुछ देवी मंदिर ऐसे हैं, जहां दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को प्रकृति का मनमोहक नजारा भी देखने को मिलता है। नैना देवी से लेकर चिंतपूर्णी, ज्वालाजी और चामुंडा देवी तक, हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता और कहानी है। कई मंदिर शक्तिपीठों से जुड़े हैं, जबकि कुछ स्थानीय देवी परंपराओं के कारण विशेष महत्व रखते हैं।
अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो इन मंदिरों की यात्रा एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध देवी माता मंदिरों के बारे में।
2 of 7
नैना देवी मंदिर
- फोटो : Instagram
श्री नैना देवी मंदिर
बिलासपुर जिले में स्थित श्री नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यह शक्तिपीठ परंपरा से जुड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर से आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सावन और नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
3 of 7
ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश
- फोटो : instagram
ज्वाला जी मंदिर
कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में स्थित ज्वाला जी मंदिर अपनी प्राकृतिक ज्योतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां गर्भगृह में लगातार जलती प्राकृतिक ज्वालाओं को श्रद्धालु देवी का स्वरूप मानते हैं। मंदिर का धार्मिक महत्व इसे हिमाचल के सबसे लोकप्रिय देवी मंदिरों में शामिल करता है।
4 of 7
चिंतामणी मंदिर हिमाचल प्रदेश
- फोटो : instagram
चिंतपूर्णी माता मंदिर
ऊना जिले में स्थित चिंतपूर्णी माता मंदिर भी देशभर के श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहां माता के दर्शन करने से भक्तों की चिंताएं दूर होती हैं। नवरात्रि और विशेष धार्मिक अवसरों पर मंदिर परिसर में काफी भीड़ रहती है।
5 of 7
चामुंडा देवी मंदिर
- फोटो : अमर उजाला
चामुंडा देवी मंदिर
कांगड़ा जिले में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित चामुंडा देवी मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। यहां माता चामुंडा की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर से पहाड़ों और आसपास के प्राकृतिक वातावरण का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है।