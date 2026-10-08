बिलासपुर जिले में स्थित श्री नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यह शक्तिपीठ परंपरा से जुड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर से आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सावन और नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।