1 of 6 नीम करोली बाबा के मंदिर - फोटो : Ai







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Neem Karoli Baba Temples: नीम करोली बाबा का नाम आते ही सबसे पहले उत्तराखंड का प्रसिद्ध कैंची धाम याद आता है। लेकिन बाबा नीम करोली से जुड़ी आध्यात्मिक विरासत सिर्फ कैंची धाम तक सीमित नहीं मानी जाती। कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान भी हैं, जिनका संबंध बाबा की साधना, तप और आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ा जाता है। इनमें भूमियाधार और बाबा से जुड़े समाधि मंदिर का विशेष महत्व बताया जाता है।



कैंची धाम की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है और यहां श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी बढ़ी है। लेकिन अगर आप कैंची धाम की भीड़ से दूर लेकिन नीम करोली बाबा से जुड़ी पवित्र जगहों पर जाना चाहते हैं भूमियाधार और समाधि मंदिर को अपना सूची में शामिल कर सकते हैं।



इन धार्मिक स्थलों की यात्रा भी दिल्ली से आसानी से तय की जा सकती है। दिल्ली से निकलने वाले यात्रियों के लिए इसे 2 से 3 दिन की आध्यात्मिक यात्रा के रूप में प्लान किया जा सकता है।

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2 of 6 भूमियाधार में नीम करोली बाबा का आश्रम - फोटो : instagram

भूमियाधार- बाबा से जुड़ा शांत आध्यात्मिक पड़ाव



कैंची धाम से अलग भूमियाधार का माहौल अपेक्षाकृत शांत आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है। यहां स्थित श्री हनुमान मंदिर भूमियाधार स्थानीय धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े यात्रा मार्गों में भूमियाधार को भी शामिल किया जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर में दर्शन और कुछ समय शांत वातावरण में ध्यान-प्रार्थना के लिए रुक सकते हैं।



भूमियाधार आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली और हल्द्वानी मार्ग पर कैंची धाम के पास है। यह संत नीम करौली बाबा की प्रथम तपोस्थली और एक प्रमुख हनुमान मंदिर है। यहां स्थित हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना नीम करौली बाबा ने की थी। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि बाबा से जुड़े स्थलों को समझना है, तो भूमियाधार को यात्रा में जगह देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

3 of 6 नीम करोली बाबा समाधि स्थल, वृंदावन - फोटो : Instagram

समाधि मंदिर: बाबा की स्मृति से जुड़ा स्थल



नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक विरासत को समझने के लिए उनके समाधि स्थल से जुड़े स्थान की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान के लिए पहुंचते हैं। ऐसी जगहों पर यात्रा का उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं बल्कि शांत वातावरण में कुछ समय बिताना और बाबा की शिक्षाओं एवं सेवा की परंपरा को समझना भी हो सकता है।



मान्यता है कि नीम करोली बाबा कम आयु में ही घर छोड़कर आध्यात्म की खोज में निकल पड़े। अपना अधिकांश समय उन्होंने उत्तराखंड के कैंची धाम में बिताया लेकिन वह वृंदावन में भी रहे और वर्ष 1973 में उन्होंने वृंदावन में ही देह त्याग दी। यहां बाबा नीम करोली का महासमाधि मंदिर भी मौजूद हैं।

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4 of 6 कैंची धाम की यात्रा - फोटो : अमर उजाला

कैंची धाम को भी यात्रा में रखें



यात्रा की शुरुआत या समापन श्री कैंची धाम, परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज के दर्शन से किया जा सकता है। कैंची धाम दिल्ली से सड़क मार्ग से लगभग 320-340 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और सामान्य परिस्थितियों में कार से करीब 7-9 घंटे लग सकते हैं। हालांकि अभी यहां भीड़ काफी बढ़ी है। इसलिए वीकेंड और छुट्टियों के बजाय यात्रा की तारीख सोच-समझकर चुनना बेहतर रहेगा।

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5 of 6 नीम करोली के पास जगहें - फोटो : AI