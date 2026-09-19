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विश्व पर्यटन दिवस 2026: पर्यटन दिवस कब है? इतिहास और महत्व जानें, क्यों खास है 27 सितंबर का दिन

Sat, 19 Sep 2026 05:06 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 19 Sep 2026 05:06 PM IST
सार

World Tourism Day 2026: हर साल 27 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस पर्यटन के सकारात्मक योगदान के साथ-साथ जिम्मेदार और सतत पर्यटन की जरूरत पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

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World Tourism Day 2026: When Is Tourism Day? Know Its History and Significance
विश्व पर्यटन दिवस 2026 - फोटो : AI

विस्तार
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Tourism Day 2026 Date: पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। यह लोगों को अलग-अलग जगहों, संस्कृतियों, परंपराओं और विरासत से परिचित कराने के साथ-साथ रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाता है। पर्यटन के इन्हीं व्यापक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जाता है। 

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विश्व पर्यटन दिवस का मकसद केवल घूमने-फिरने को प्रोत्साहित करना नहीं है। यह दिन पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को समझने का अवसर देता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है।
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पर्यटन लोगों और संस्कृतियों के बीच संवाद बढ़ाने का माध्यम भी बन सकता है। इसी वजह से विश्व पर्यटन दिवस के जरिए हर साल पर्यटन क्षेत्र से जुड़े किसी खास विषय को वैश्विक स्तर पर चर्चा में लाया जाता है।
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विश्व पर्यटन दिवस का इतिहास

विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी। इससे पहले सितंबर 1979 में स्पेन के टोरेमोलिनोस (Torremolinos) में आयोजित यूएम टूरिज्म जनरल एसेंबली के तीसरे सत्र में इस दिवस को शुरू करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 27 सितंबर 1980 को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया।

27 सितंबर की तारीख चुनने के पीछे भी खास वजह है। 27 सितंबर 1970 को यूएन टूरिज्म के स्टैच्यूज अपनाए गए थे। इसी महत्वपूर्ण घटना की वर्षगांठ के साथ विश्व पर्यटन दिवस की तारीख को जोड़ा गया। 

इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के महत्व को सामने लाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

विश्व पर्यटन दिवस का महत्व

पर्यटन कई देशों और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार तथा आय का महत्वपूर्ण माध्यम है। होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, खान-पान और अन्य कई क्षेत्र पर्यटन गतिविधियों से जुड़े होते हैं।

पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी है। जब लोग दूसरे क्षेत्रों और देशों की यात्रा करते हैं, तो उन्हें वहां की भाषा, खान-पान, परंपराओं, कला और इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा, जिम्मेदार और सतत पर्यटन के जरिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, रोजगार पैदा करने और समावेश को बढ़ावा देने से जोड़ता है। 

विश्व पर्यटन दिवस 2026 की थीम क्या है?

विश्व पर्यटन दिवस 2026 की आधिकारिक थीम “डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से पर्यटन का पुनर्निर्माण या पुनः डिजाइन” (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism) है।

भारत में भी पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन, संस्कृति और विरासत से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के लिए पर्यटन का महत्व देश की विविध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक क्षेत्रों और स्थानीय परंपराओं से भी जुड़ा है।



पर्यटन और विश्व धरोहर का संबंध

पर्यटन और विश्व धरोहर के बीच भी गहरा संबंध है। ऐतिहासिक स्मारक, प्राकृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक विरासत के स्थल दुनियाभर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं और लोगों को अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, बड़े पैमाने पर पर्यटन के साथ पर्यावरण और विरासत संरक्षण की चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसलिए आज सस्टेनेबल टूरिज्म यानी सतत पर्यटन पर विशेष जोर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां जैव विविधता और संरक्षण के प्रयासों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 

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