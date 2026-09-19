फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Travel ›   Hotel Room Checklist: 5 Things to Do Before You Open Your Suitcase

ट्रैवल टिप्स: होटल में पहुंचते ही सामान खोलने की न करें जल्दबाजी, पहले चेक करें ये 5 चीजें

Sat, 19 Sep 2026 03:56 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 19 Sep 2026 03:56 PM IST
सार

5 Things to Do Right After Hotel Check-In: सूटकेस खोलने से पहले कमरे का तुरंत जांच करना, दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति देखना, इमरजेंसी एक्जिट की जानकारी लेना और जरूरी सुविधाओं का पता लगाना उपयोगी रहता है।

विज्ञापन
Hotel Room Checklist: 5 Things to Do Before You Open Your Suitcase
होटल रूम में जाएं तो ये काम करें पहले - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Hotel Room Checklist: होटल में चेक-इन करते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना सूटकेस खोलकर कपड़े और जरूरी सामान व्यवस्थित करने लगते हैं। लेकिन कुछ मिनट रुक कर कमरे की बुनियादी चीजों की जांच कर लेना आपके पूरे स्टे को ज्यादा आरामदायक और व्यवस्थित बना सकता है। खासकर अगर आप किसी नए होटल या अनजान जगह पर ठहरे हैं, तो कमरे को पहले थोड़ा समझ लेना एक अच्छी यात्रा आदत हो सकती है।

विज्ञापन


सूटकेस खोलने से पहले कमरे का तुरंत जांच करना, दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति देखना, इमरजेंसी एक्जिट की जानकारी लेना और जरूरी सुविधाओं का पता लगाना उपयोगी रहता है। इसके अलावा कमरे में मौजूद सुरक्षा, चार्जिंग प्वाइंट, वाई-फाई डिटेल और होटल से संपर्क करने का तरीका भी पहले जान लेना आपके काम आ सकता है।
विज्ञापन


यह छोटी-सी रूटीन आपको बाद में होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाने में मदद कर सकती है। खासकर परिवार के साथ यात्रा या लंबे स्टे के दौरान ये चेक और भी उपयोगी हो सकते हैं। आइए जानते हैं होटल रूम में पहुंचते ही सूटकेस खोलने से पहले कौन-से 5 काम करना समझदारी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


होटल रूम में पहुंचते ही करें ये 5 काम

1. सबसे पहले दरवाजा और लॉक चेक करें

कमरे में प्रवेश करने के बाद यह देख लें कि दरवाजा ठीक से बंद और लाक हो रहा है या नहीं। अगर कमरे में अतिरिक्त सिक्योरिटी चैन दी गई है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह भी समझ लें।


2. इमरजेंसी एक्जिट की जानकारी लें

कमरे के दरवाजे के पीछे या होटल के कॉरिडोर में इमरजेंसी एक्जिट से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। उसे एक बार पढ़ लें और यह समझ लें कि जरूरत पड़ने पर बाहर निकलने का रास्ता कौन-सा है।

3. कमरे की जरूरी सुविधाएं देखें

एयर कंडीशनर, लाइट्स, बाथरूम फिटिंग, टीवी रिमोट और रूम टेलीफोन जैसी बेसिक सुविधाओं को एक बार चेक कर लें। किसी चीज में खराबी दिखे तो होटल स्टाफ को जल्दी बताना बेहतर रहता है।

4. चार्जिंग प्वाइंट और वाई-फाई की जानकारी लें

फोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्वाइंट कहां हैं, यह पहले देख लें। होटल द्वारा उपलब्ध कराए गए वाईफाई का नाम और पासवर्ड भी नोट कर लें।



5. फिर सूटकेस खोलकर सामान व्यवस्थित करें

अब अपना सूटकेस खोलें और जरूरी चीजें आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें। पासपोर्ट, वॉलेट, मेडिसिन या दूसरे महत्वपूर्ण सामान को सुरक्षित स्थान पर रखना न भूलें। अगर कमरे में होटल सेफ उपलब्ध है, तो उसकी आॅपरेटिंग स्ट्रक्चर समझ लें।

ट्रैवल टिप्स: होटल की सुविधाओं या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई संदेह हो तो रिसेप्शन से तुरंत पूछें। किसी संदिग्ध स्थिति में होटल मैनेजमेंट या स्थानीय इमरजेंसी सर्विस से संपर्क करें।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed