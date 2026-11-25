winter vacation destinations: सर्दियों का मौसम आते ही घूमने-फिरने का मजा दोगुना हो जाता है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी, खूबसूरत वादियां और सुहावना मौसम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। खासकर बच्चों के लिए सर्दियों की छुट्टियां किसी त्योहार से कम नहीं होतीं। ऐसे में अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो विंटर वेकेशन पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।





भारत में ऐसी कई शानदार जगहें हैं, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं खूबसूरत झीलें, पार्क, एडवेंचर एक्टिविटीज और ऐतिहासिक जगहें आपका मन मोह लेंगी। अच्छी बात यह है कि परिवार के साथ घूमने के लिए हर बार विदेश जाने या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।



आप अपनी छुट्टियों और बजट के अनुसार भारत की खूबसूरत डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। हालांकि, बच्चों के साथ यात्रा करते समय मौसम, होटल, स्वास्थ्य और सफर की सुविधाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए भारत की 7 बेहतरीन जगहों के बारे में। भारत में ऐसी कई शानदार जगहें हैं, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं खूबसूरत झीलें, पार्क, एडवेंचर एक्टिविटीज और ऐतिहासिक जगहें आपका मन मोह लेंगी। अच्छी बात यह है कि परिवार के साथ घूमने के लिए हर बार विदेश जाने या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।आप अपनी छुट्टियों और बजट के अनुसार भारत की खूबसूरत डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। हालांकि, बच्चों के साथ यात्रा करते समय मौसम, होटल, स्वास्थ्य और सफर की सुविधाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए भारत की 7 बेहतरीन जगहों के बारे में।