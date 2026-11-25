winter vacation destinations: सर्दियों का मौसम आते ही घूमने-फिरने का मजा दोगुना हो जाता है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी, खूबसूरत वादियां और सुहावना मौसम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। खासकर बच्चों के लिए सर्दियों की छुट्टियां किसी त्योहार से कम नहीं होतीं। ऐसे में अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो विंटर वेकेशन पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।
भारत में ऐसी कई शानदार जगहें हैं, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं खूबसूरत झीलें, पार्क, एडवेंचर एक्टिविटीज और ऐतिहासिक जगहें आपका मन मोह लेंगी। अच्छी बात यह है कि परिवार के साथ घूमने के लिए हर बार विदेश जाने या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी छुट्टियों और बजट के अनुसार भारत की खूबसूरत डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। हालांकि, बच्चों के साथ यात्रा करते समय मौसम, होटल, स्वास्थ्य और सफर की सुविधाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दियों में परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए भारत की 7 बेहतरीन जगहों के बारे में।
सर्दियों में परिवार और बच्चों के साथ घूमने के लिए 7 बेस्ट जगहें
मनाली, हिमाचल प्रदेश
मनाली सर्दियों में घूमने के लिए भारत की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत घाटियां और देवदार के जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बच्चे यहां बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, रोहतांग और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर जांच लें।
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शिमला की ट्रेन
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शिमला, हिमाचल प्रदेश
परिवार के साथ शांत और खूबसूरत छुट्टियां बिताने के लिए शिमला अच्छा विकल्प है। यहां मॉल रोड पर घूमने, खिलौना ट्रेन की सवारी करने और पहाड़ों के नजारे देखने का अलग ही मजा है। बच्चों को यहां की टॉय ट्रेन काफी पसंद आ सकती है।
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नैनीताल के पर्यटन स्थल
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नैनीताल, उत्तराखंड
अगर आप बच्चों के साथ पहाड़ों और झीलों का आनंद लेना चाहते हैं, तो नैनीताल जा सकते हैं। यहां नैनी झील में बोटिंग, चिड़ियाघर और आसपास के खूबसूरत नजारे परिवार के साथ छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं।
जयपुर, राजस्थान
सर्दियों में राजस्थान की राजधानी जयपुर घूमना काफी अच्छा अनुभव हो सकता है। यहां आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर जैसी जगहें देखने को मिलती हैं। बच्चों को ऐतिहासिक किलों और महलों के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा।