भगत सिंह के ये विचार आज भी क्यों हैं खास? जयंती पर पढ़ें शहीद-ए-आजम के चर्चित कथन

Bhagat Singh Jayanti 2026:
28 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। देश की आजादी के लिए उनके संघर्ष, साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। भगत सिंह ने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने क्रांतिकारी विचारों से देश के युवाओं में नई चेतना जगाई। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और मातृभूमि के लिए समर्पण की मिसाल माना जाता है।
भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि गहरे विचार रखने वाले युवा भी थे। उनके लेखों और विचारों में आजादी के साथ-साथ सामाजिक समानता, शोषण से मुक्ति और बेहतर समाज की कल्पना दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं।
28 सितंबर के इस खास अवसर पर उनके जीवन और योगदान को याद करने के साथ उनके विचारों और देशभक्ति से जुड़े प्रसिद्ध नारों को भी याद किया जाता है। आइए, भगत सिंह की जयंती पर उनके ऐसे ही चर्चित विचारों और नारों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
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शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार
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इंकलाब जिंदाबाद!
शहीद भगत सिंह
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शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार
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प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं।
शहीद भगत सिंह
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शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार
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कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है,
जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे।
शहीद भगत सिंह
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शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार
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जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है,
दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।
शहीद भगत सिंह