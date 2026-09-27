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भगत सिंह के ये विचार आज भी क्यों हैं खास? जयंती पर पढ़ें शहीद-ए-आजम के चर्चित कथन

Sun, 27 Sep 2026 03:10 PM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 27 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

Bhagat Singh Jayanti 2026: 28 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। ऐसे में आइए इस अवसर पर उनके विचारों और देशभक्ति से जुड़े प्रसिद्ध नारों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
 

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shaheed bhagat singh jayanti 2026 slogans of freedom fighter bhagat singh in hindi
शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार - फोटो : AI
 Bhagat Singh Jayanti 2026: 28 सितंबर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। देश की आजादी के लिए उनके संघर्ष, साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। भगत सिंह ने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने क्रांतिकारी विचारों से देश के युवाओं में नई चेतना जगाई। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और मातृभूमि के लिए समर्पण की मिसाल माना जाता है। 


भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि गहरे विचार रखने वाले युवा भी थे। उनके लेखों और विचारों में आजादी के साथ-साथ सामाजिक समानता, शोषण से मुक्ति और बेहतर समाज की कल्पना दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। 

28 सितंबर के इस खास अवसर पर उनके जीवन और योगदान को याद करने के साथ उनके विचारों और देशभक्ति से जुड़े प्रसिद्ध नारों को भी याद किया जाता है। आइए, भगत सिंह की जयंती पर उनके ऐसे ही चर्चित विचारों और नारों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
 
shaheed bhagat singh jayanti 2026 slogans of freedom fighter bhagat singh in hindi
शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार - फोटो : AI


इंकलाब जिंदाबाद!

शहीद भगत सिंह
 

shaheed bhagat singh jayanti 2026 slogans of freedom fighter bhagat singh in hindi
शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार - फोटो : AI

प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं।

शहीद भगत सिंह
 

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shaheed bhagat singh jayanti 2026 slogans of freedom fighter bhagat singh in hindi
शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार - फोटो : AI

कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है,
जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे।

शहीद भगत सिंह
 

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shaheed bhagat singh jayanti 2026 slogans of freedom fighter bhagat singh in hindi
शहीद-ए-आजम भगत सिंह के अनमोल विचार - फोटो : AI

जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है,
दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।

शहीद भगत सिंह
 

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