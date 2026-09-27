अलर्ट: उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ डेंगू-मलेरिया का खतरा, तीन दिनों की बारिश ने और बढ़ा दी चिंता

तमिलनाडु में भी अलर्ट



तमिलनाडु में डेंगू का असर राज्य के पश्चिमी हिस्सों और कांचीपुरम में ज्यादा देखने को मिल रहा है। शनिवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशक (प्रभारी) लोकनायकी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है।



उन्होंने बताया कि थंजावुर से डेंगू के चार मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा लोगों को डेंगू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू के मरीजों को इलाज दिया जा रहा है और अब तक अस्पताल में भर्ती सभी डेंगू मरीज ठीक हो चुके हैं। मानसून के दिनों में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतते रहने की सलाह दी गई है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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